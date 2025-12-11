Gold Royalty schließt Bought-Deal-Finanzierung in Höhe von 103,5 Millionen US-Dollar ab

Vancouver, British Columbia – 11. Dezember 2025 Gold Royalty Corp. („Gold Royalty“ oder das „Unternehmen“ – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/gold-royalty-co ... ) (NYSE American: GROY) freut sich, den Abschluss seines zuvor angekündigten öffentlichen Angebots (das „Angebot“) von Stammaktien des Unternehmens bekannt zu geben. Im Rahmen des Angebots hat das Unternehmen auf Bought-Deal-Basis 25.875.000 Stammaktien (die „Stammaktien“) ausgegeben, darunter 3.375.000 Stammaktien aufgrund der vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption, zu einem Preis von 4,00 US-Dollar pro Aktie, was einem Bruttoerlös von insgesamt 103,5 Millionen US-Dollar entspricht.

Das Angebot wurde gemäß einer Zeichnungsvereinbarung vom 8. Dezember 2025 zwischen dem Unternehmen und einem Konsortium von Emissionsbanken unter der Führung von National Bank Capital Markets, BMO Capital Markets und RBC Capital Markets als gemeinsame Konsortialführer abgeschlossen.

Wie am 8. Dezember 2025 bekannt gegeben, beabsichtigt das Unternehmen, den Nettoerlös aus dem Angebot zur vollständigen oder teilweisen Finanzierung der Gegenleistung für den Erwerb einer bestehenden Royalty auf der Mine Pedra Branca von BlackRock World Mining Trust plc (der „Erwerb“) sowie für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Pedra Branca ist eine in Betrieb befindliche Kupfer- und Goldmine in Brasilien, die derzeit im Besitz einer Tochtergesellschaft der BHP Group Limited ist und von dieser betrieben wird.

Das Angebot wurde in allen Provinzen und Territorien Kanadas mit Ausnahme von Quebec und Nunavut mittels eines Prospektnachtrags zum kanadischen Kurzprospekt der Gesellschaft vom 2. August 2024 durchgeführt. Das Unternehmen hat außerdem bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission, „SEC“) eine Registrierungserklärung auf Formular F-3 (Aktenzeichen 333-280817) eingereicht, die von der SEC am 2. August 2024 für wirksam erklärt wurde. Ein Prospektnachtrag und ein begleitender Basisprospekt (die Teil der Registrierungserklärung sind) in Bezug auf das Angebot wurden bei der SEC eingereicht. Diese Dokumente können kostenlos über das System für die elektronische Dokumentenanalyse und -abfrage („SEDAR+“) unter www.sedarplus.ca und über das System der SEC für die elektronische Datenerfassung, -analyse und -abfrage („EDGAR“) unter www.sec.gov abgerufen werden. Eine elektronische oder gedruckte Kopie des Basisprospekts, des vorläufigen Prospektnachtrags und des endgültigen Prospektnachtrags (nach Einreichung) sowie aller Änderungen an den Dokumenten ist in Kanada kostenlos erhältlich bei National Bank Financial Inc., 130 King Street West, 4th Floor Podium, Toronto, Ontario, M5X 1J9, telefonisch unter (416)-869-8414 oder per E-Mail unter NBF-Syndication@bnc.ca, bei BMO Nesbitt Burns Inc., Attn: Brampton Distribution Centre c/o The Data Group of Companies, 9195 Torbram Road, Brampton, Ontario, L6S 6H2, telefonisch unter (905)-791-3151 oder per E-Mail unter torbramwarehouse@datagroup.ca oder bei RBC Dominion Securities Inc., Attn: Distribution Centre, RBC Wellington Square, 8th Floor, 180 Wellington St. W., Toronto, Ontario, M5J 0C2, telefonisch unter (416)-842-5349 oder per E-Mail an Distribution.RBCDS@rbccm.com, sowie in den Vereinigten Staaten bei der National Bank of Canada Financial Inc., Attn: Equity Capital Markets, 65 E. 55th St., 8th Floor, New York, New York, 10022, telefonisch unter (416)-869-8414 oder per E-Mail unter NBF-Syndication@bnc.ca, von BMO Capital Markets Corp., Attn: Equity Syndicate Department, 151 West 42nd Street, 32nd Floor, New York, New York, 10036, oder per E-Mail unter bmoprospectus@bmo.com, oder von RBC Capital Markets, LLC, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, New York, 10281-8098; Attn: Equity Syndicate, telefonisch unter (877)-822-4089 oder per E-Mail an equityprospectus@rbccm.com unter Angabe einer E-Mail-Adresse oder Anschrift, je nach Bedarf. Das Angebot erfolgte auch auf der Grundlage einer Privatplatzierung in anderen internationalen Jurisdiktionen unter Berufung auf geltende Ausnahmeregelungen für Privatplatzierungen.