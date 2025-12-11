    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    'Time'-Magazin würdigt KI als 'Person des Jahres'

    • Time kürt KI zur "Person des Jahres" 2023.
    • Entscheidung würdigt Einfluss von KI im Jahr 2023.
    • Zwei Cover zeigen KI-Pioniere und symbolische Bilder.
    NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Magazin "Time" hat die Künstliche Intelligenz zur "Person des Jahres" gekürt. "Wir würdigen eine Kraft, die die Schlagzeilen des Jahres beherrscht hat, im Guten wie im Schlechten", begründete das Magazin, das seit 1927 zunächst den Mann und jetzt die Person des Jahres ehrt, seine Entscheidung. Im zu Ende gehenden Jahr habe sich das volle Potenzial der Künstlichen Intelligenz entfaltet und es sei klar geworden, dass es kein Zurück mehr gebe.

    In diesem Jahr gibt es zwei Cover: Das eine zeigt die zwei riesigen Buchstaben AI (die englische Abkürzung für Künstliche Intelligenz) umhüllt von einem Baugerüst. Auf dem zweiten Cover sitzen einflussreiche Vorreiter der KI wie Sam Altman, Chef des ChatGPT-Entwicklers, der Chef des Facebook-Konzerns Meta, Mark Zuckerberg, und Telsa-Boss Elon Musk auf einem Stahlträger hoch über einer Stadt - eine Hommage an das berühmte Foto von Bauarbeitern auf einem Stahlträger des RCA-Gebäudes in New York aus dem Jahr 1932.

    Im vergangenen Jahr war US-Präsident Donald Trump nach seinem erneuten Wahlsieg die Person des Jahres. Der erste Mann des Jahres war 1927 der Flugpionier Charles Lindbergh. Es wurden aber auch schon andere technische Errungenschaften wie der PC ausgezeichnet./tm/DP/men





    dpa-AFX
