Börsen Update USA - 11.12. - Dow Jones stark +1,27 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 48.674,15 PKT und steigt um +1,27 %.

Top-Werte: Visa (A) +4,66 %, Unitedhealth Group +2,64 %, Goldman Sachs Group +1,83 %, JPMorgan Chase +1,72 %, American Express +1,59 %

Flop-Werte: Coca-Cola -2,37 %, IBM -1,77 %, NVIDIA -1,71 %, Cisco Systems -1,66 %, Amazon -1,33 %

Der US Tech 100 steht bei 25.619,77 PKT und verliert bisher -0,60 %.

Top-Werte: Constellation Energy +2,42 %, Marriott International Registered (A) +2,33 %, MercadoLibre +1,98 %, Adobe +1,96 %, Dexcom +1,82 %

Flop-Werte: The Trade Desk Registered (A) -5,92 %, Marvell Technology -4,94 %, Arm Holdings -4,86 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -4,18 %, Synopsys -3,50 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 6.890,52 PKT und steigt um +0,08 %.

Top-Werte: The Mosaic +6,60 %, Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group) +6,42 %, Centene +6,18 %, Carnival Corporation +5,85 %, Molina Healthcare +5,66 %

Flop-Werte: Robinhood Markets Registered (A) -8,60 %, The Trade Desk Registered (A) -5,92 %, Oracle -5,17 %, Welltower -4,74 %, International Flavors & Fragrances -4,60 %