    Compagnie de Saint-Gobain Aktie mit starker Tagesperformance - 11.12.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Compagnie de Saint-Gobain Aktie bisher um +3,95 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Compagnie de Saint-Gobain Aktie.

    Foto: JeanLuc Ichard - stock.adobe.com

    Saint-Gobain ist ein globaler Marktführer im Bauwesen, bekannt für innovative und nachhaltige Materialien.

    Compagnie de Saint-Gobain Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 11.12.2025

    Einen starken Börsentag erlebt die Compagnie de Saint-Gobain Aktie. Sie steigt um +3,95 % auf 87,16. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,02 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Compagnie de Saint-Gobain Aktie. Nach einem Plus von +0,02 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 87,16. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Compagnie de Saint-Gobain Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -9,51 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Compagnie de Saint-Gobain Aktie damit um -0,75 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,11 %. Im Jahr 2025 gab es für Compagnie de Saint-Gobain bisher ein Minus von -3,15 %.

    Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,58 % geändert.

    Compagnie de Saint-Gobain Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,75 %
    1 Monat +2,11 %
    3 Monate -9,51 %
    1 Jahr -6,63 %

    Informationen zur Compagnie de Saint-Gobain Aktie

    Es gibt 495 Mio. Compagnie de Saint-Gobain Aktien. Damit ist das Unternehmen 43,21 Mrd.EUR € wert.

    Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 11.12.2025


    Top- und Flop-Aktien am 11.12.2025 im E-Stoxx 50.

    Börsen Update Europa - 11.12. - FTSE Athex 20 stark +2,56 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Börsenstart Europa - 11.12. - FTSE Athex 20 stark +2,17 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Compagnie de Saint-Gobain Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Compagnie de Saint-Gobain Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Compagnie de Saint-Gobain Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Compagnie de Saint-Gobain

    +4,18 %
    -0,64 %
    +2,36 %
    -9,44 %
    -6,61 %
    +78,40 %
    +114,06 %
    +115,64 %
    +538,07 %
    ISIN:FR0000125007WKN:872087



