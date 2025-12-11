Giftiges Geld: Fed, Trump, Schuldenbombe und das Oracle-Warnsignal!

Nach der Zinssenkung der Fed und den angekündigten Käufen kurzlaufender Staatsanleihen steigen an der Wall Street fast alle Aktien: nur die Tech-Aktien nicht nach dem Abverkauf von Oracle, der die KI-Aktien mit nach unten zieht. Wir erleben also vermutlich einen game changer: die Zinssenkung macht jene Aktien attraktiver, die hinter den KI-Aktien zurück geblieben sind, während gleichzeitig die Zweifel an den Geschäftsmodellen der KI-Player wie Oracle und OpenAI immer größer werden. Oracle ist der "canary in the coalmine", also das Warnsignal, dass die Aufnahme hoher Schulden nicht funktioniert, wenn kein funktionierendes KI-Geschäftsmodell erkennbar ist. A propos Schulden: seit Trump an der Macht ist, haben die USA 2,3 Billionen neue Schulden gemacht - und 80% der Altschulden müssen 2026 zu höheren Zinsen refinanziert werden! Kein Wunder, dass die Fed nun die Schulden kaufen muss..

