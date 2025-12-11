    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsSilber RohstoffvorwärtsNachrichten zu Silber

    Marktgeflüster

    289 Aufrufe 289 0 Kommentare 0 Kommentare
    Anzeige

    Giftiges Geld: Fed, Trump, Schuldenbombe und das Oracle-Warnsignal!

    Wir erleben also vermutlich einen game changer: die Zinssenkung macht jene Aktien attraktiver, die hinter den KI-Aktien zurück geblieben sind

    Nach der Zinssenkung der Fed und den angekündigten Käufen kurzlaufender Staatsanleihen steigen an der Wall Street fast alle Aktien: nur die Tech-Aktien nicht nach dem Abverkauf von Oracle, der die KI-Aktien mit nach unten zieht. Wir erleben also vermutlich einen game changer: die Zinssenkung macht jene Aktien attraktiver, die hinter den KI-Aktien zurück geblieben sind, während gleichzeitig die Zweifel an den Geschäftsmodellen der KI-Player wie Oracle und OpenAI immer größer werden. Oracle ist der "canary in the coalmine", also das Warnsignal, dass die Aufnahme hoher Schulden nicht funktioniert, wenn kein funktionierendes KI-Geschäftsmodell erkennbar ist. A propos Schulden: seit Trump an der Macht ist, haben die USA 2,3 Billionen neue Schulden gemacht - und 80% der Altschulden müssen 2026 zu höheren Zinsen refinanziert werden! Kein Wunder, dass die Fed nun die Schulden kaufen muss..

    Hinweise aus Video:

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu NASDAQ 100!
    Short
    27.984,09€
    Basispreis
    19,80
    Ask
    × 12,92
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    23.310,01€
    Basispreis
    19,98
    Ask
    × 12,81
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    1. Werbung: KI-Rallye oder platzt die Schuldenblase? Webinar Stagge/Fugmann (16. Dezember 2025, 19:00Uhr) - hier anmelden: https://www.andre-stagge.de/1612

    2. Werbung: InvestingPro Aktienanalysen und Profi-KI-Tools - hier mehr Infos:
    https://www.investing-referral.com/fugi/

    3. Verbrennerverbot: EU erwägt Fristverlängerung – unter aberwitzigen Bedingungen

     

    Das Video "Giftiges Geld: Fed, Trump, Schuldenbombe und das Oracle-Warnsignal!" sehen Sie hier..



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markus Fugmann
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markus Fugmann
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Marktgeflüster Giftiges Geld: Fed, Trump, Schuldenbombe und das Oracle-Warnsignal! Nach der Zinssenkung der Fed und den angekündigten Käufen kurzlaufender Staatsanleihen steigen an der Wall Street fast alle Aktien: nur die Tech-Aktien nicht nach dem Abverkauf von Oracle, der die KI-Aktien mit nach unten zieht
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     