    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Putin bekräftigt Unterstützung für Maduro

    Für Sie zusammengefasst
    • Putin sichert Maduro Unterstützung in Krisenzeiten zu.
    • Partnerschaft: Handel, Energie, Kultur und Humanitäres.
    • Russland warnt vor Eskalation und unvorhersehbaren Folgen.
    Putin bekräftigt Unterstützung für Maduro
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    MOSKAU (dpa-AFX) - Russlands Präsident Wladimir Putin hat dem autoritären venezolanischen Staatschef, Nicolás Maduro, inmitten wachsender Spannungen des südamerikanischen Landes mit den USA seine Unterstützung zugesichert. Putin habe bei einem Telefonat mit Maduro die neue strategische Partnerschaft zwischen beiden Ländern hervorgehoben und dem Volk Venezuelas die Solidarität Russlands zugesichert, teilte der Kreml in Moskau mit.

    Putin befürwortete demnach den Kurs Maduros, "die nationalen Interessen und die Souveränität des Landes angesichts des wachsenden Drucks von außen zu schützen". Von militärischer Hilfe Russlands im Zuge der Spannungen mit den USA war keine Rede in der Kremlmitteilung. In der Vergangenheit hatte Moskau auch russische Militärexperten in das Land entsandt. Hinweise darauf, dass Russland Maduro - wie den lange unterstützten syrischen Machthaber Baschar al-Assad - fallenlassen und ihm Asyl gewähren könnte, gab es nicht.

    Russland warnt vor Eskalation der Lage um Venezuela

    "Beide Seiten bekräftigten ihre Bereitschaft zur konsequenten Umsetzung gemeinsamer Projekte in den Bereichen Handel, Wirtschaft, Energie, Finanzen, Kultur, Humanitäres und anderen Bereichen", hieß es in der Kremlmitteilung. Zuvor hatte das russische Außenministerium Klarheit von den USA gefordert zu den Plänen in Venezuela.

    Moskau hoffe, dass Washington keine weitere Eskalation der Lage um Venezuela zulasse und nicht zu einem Krieg übergehe, sagte die Außenministeriumssprecherin Maria Sacharowa in Moskau. Es bestehe die Gefahr, dass der Konflikt zu unvorhersehbaren Folgen für den ganzen Westen führen werde, warnte sie.

    Russland gilt zwar auch als wichtiger Waffenlieferant für Venezuela, ist aber durch seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine gebunden. Zudem verhandelt Putin auch mit Trump über eine Beendigung des Krieges in der Ukraine und bessere Beziehungen zu den USA./mau/DP/jha






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Putin bekräftigt Unterstützung für Maduro Russlands Präsident Wladimir Putin hat dem autoritären venezolanischen Staatschef, Nicolás Maduro, inmitten wachsender Spannungen des südamerikanischen Landes mit den USA seine Unterstützung zugesichert. Putin habe bei einem Telefonat mit Maduro die …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     