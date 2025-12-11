Putin bekräftigt Unterstützung für Maduro

MOSKAU (dpa-AFX) - Russlands Präsident Wladimir Putin hat dem autoritären venezolanischen Staatschef, Nicolás Maduro, inmitten wachsender Spannungen des südamerikanischen Landes mit den USA seine Unterstützung zugesichert. Putin habe bei einem Telefonat mit Maduro die neue strategische Partnerschaft zwischen beiden Ländern hervorgehoben und dem Volk Venezuelas die Solidarität Russlands zugesichert, teilte der Kreml in Moskau mit.

Putin befürwortete demnach den Kurs Maduros, "die nationalen Interessen und die Souveränität des Landes angesichts des wachsenden Drucks von außen zu schützen". Von militärischer Hilfe Russlands im Zuge der Spannungen mit den USA war keine Rede in der Kremlmitteilung. In der Vergangenheit hatte Moskau auch russische Militärexperten in das Land entsandt. Hinweise darauf, dass Russland Maduro - wie den lange unterstützten syrischen Machthaber Baschar al-Assad - fallenlassen und ihm Asyl gewähren könnte, gab es nicht.