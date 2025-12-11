ADSFF mobilisiert Kapital, Politik und Innovation, um die nächste Ära der Nachhaltigkeit voranzutreiben

ABU DHABI, VAE, 11. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- ADGM, das internationale Finanzzentrum (IFC) von Abu Dhabi, veranstaltete heute in Zusammenarbeit mit dem Global Climate Finance Centre (GCFC), Hanwha und der EU-GCC Cooperation on green transition project die 8th edition of the Abu Dhabi Sustainable Finance Forum (ADSFF). Das Forum, das am letzten Tag der ADFW stattfand, brachte führende Klimafinanzierer, Innovatoren, politische Entscheidungsträger und institutionelle Investoren zusammen und untermauerte die Position Abu Dhabis als globale Kraft bei der Förderung des naturverträglichen Übergangs zum Nulltarif.

Bei der Eröffnung des Forums hob Salem Mohammed Al Darei, CEO der ADGM Authority, hervor, dass Abu Dhabi sich rasch zu einem Gravitationszentrum für nachhaltige Finanzen entwickelt hat, das ehrgeizige politische Maßnahmen vorantreibt, klimaresistente Ökosysteme aufbaut und Kapital für hochwirksame globale Lösungen bereitstellt. Seine Ausführungen gaben den Ton an für einen Tag, der der Erörterung von Investitionswegen, Regulierungsmechanismen und grenzüberschreitenden Partnerschaften gewidmet war, die die nächste Ära der klimaorientierten Finanzierung prägen werden.

In seiner Rede sagte Al Darei „Unser Engagement ist klar - Abu Dhabi wird auch weiterhin der Ort sein, an dem das Kapital einen Zweck und der Zweck einen Fortschritt findet. Als Hauptstadt des Grünen Kapitals schlagen wir Brücken zwischen den Regionen und mobilisieren Kapital für erneuerbare Infrastrukturen, grüne Technologien und nachhaltige Innovationen in aufstrebenden und entwickelten Märkten. Dieses Forum spiegelt die wachsende Bedeutung von Abu Dhabi als globale Plattform für nachhaltige Finanzen wider, wo Ehrgeiz auf Umsetzung trifft, und Partnerschaften den Systemwandel vorantreiben".

In einer Sitzung mit dem Titel „Vom Ehrgeiz zum Handeln: Financing the Transition to a Green Economy," Ihre Hoheit Sheikha Shamma bint Sultan bin Khalifa Al Nahyan, President and CEO, Frontier25, diskutierte anschließend, was bereits getan wird und was noch nötig ist, um den Übergang der Region zu einer grünen Wirtschaft zu erleichtern und den Klimaschutz voranzutreiben.

Das Forum bot einen ganzen Tag lang Keynotes, Podiumsdiskussionen, Kamingespräche und visionäre Dialoge und befasste sich mit Investitionen in erneuerbare Energien, der Finanzierung von Biodiversität, KI-gestützter ESG-Risikoanalyse, islamischer nachhaltiger Finanzierung, grüner Infrastruktur und zukunftsweisenden Klima-Innovationen, von technischen Ökosystemen bis hin zu klimaresistenter digitaler Infrastruktur.