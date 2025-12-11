    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Selenskyj spricht von US-Angebot einer 'freien Wirtschaftszone'

    Für Sie zusammengefasst
    • USA sehen Donbass als "freie Wirtschaftszone"
    • Selenskyj fordert Rückzug beider Seiten im Konflikt
    • Gespräche über Sicherheitsgarantien mit USA laufen
    KIEW (dpa-AFX) - In einem aktuell diskutierten Friedensplan für die Ukraine sehen die USA nach Angaben aus Kiew den von der ukrainischen Armee bisher kontrollierten Teil des Donbass-Gebiets als mögliche "freie Wirtschaftszone". Russland nenne das eine "demilitarisierte Zone", sagte Selenskyj Journalisten in Kiew örtlichen Medien zufolge. Der Kompromiss liege darin, dass die russische Seite in dieses Gebiet nicht vordringt.

    Selenskyj meinte aber, es sei fair zu fragen: "Wenn sich die eine Seite zurückzieht, wie man es von den Ukrainern verlangt, warum zieht sich die andere Kriegspartei nicht um die gleiche Entfernung in die andere Richtung zurück?"

    Offen bleibe ebenfalls, wie diese "freie Wirtschaftszone" verwaltet werde und wie Russland davon abgehalten werden könne, auch eventuell mit Soldaten in Zivilkleidung dennoch weiter vorzudringen. Die Ukraine kontrolliert aktuell noch etwa 30 Prozent der als Donbass bezeichneten ostukrainischen Gebiete Luhansk und Donezk.

    Selenskyj bestätigte zugleich, dass der Plan im Gegenzug einen Abzug der russischen Armee aus den Gebieten Sumy, Charkiw und Dnipropetrowsk vorsehe. Für die südukrainischen Regionen Saporischschja und Cherson sei ein Einfrieren entlang der derzeitigen Frontlinie geplant, sagte er.

    Gespräche über Sicherheitsgarantien

    Selenskyj und sein Team führten zudem Gespräche über Sicherheitsgarantien mit der US-amerikanischen Seite. "Sicherheitsgarantien gehören zu den wichtigsten Elementen für alle weiteren Schritte", sagte der Staatschef gemäß einer Mitteilung. Es müsse konkrete Antworten darauf geben, was die Partner machen werden, falls Russland die Ukraine erneut angreift. Daran werde weiter gearbeitet.

    An der Videoschalte nahmen laut Selenskyj von US-amerikanischer Seite Außenminister Marco Rubio, Verteidigungsminister Pete Hegseth, der Sondergesandte Steve Witkoff und der Schwiegersohn des US-Präsidenten Jared Kushner teil. Zugeschaltet war demzufolge auch Nato-Generalsekretär Mark Rutte.

    Die Ukraine wehrt sich seit fast vier Jahren gegen eine russische Invasion./ast/DP/jha






    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
