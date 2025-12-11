Constellation Energy - Aktienkurs springt nach oben - 11.12.2025

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Constellation Energy Aktie. Mit einer Performance von +3,67 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Constellation Energy Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,60 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 319,58€, mit einem Plus von +3,67 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Constellation Energy ist ein führender US-Energieversorger, der Strom und Erdgas liefert. Mit innovativen Energielösungen und einem Fokus auf Nachhaltigkeit behauptet es sich gegen Konkurrenten wie Duke Energy und Exelon.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Constellation Energy einen Gewinn von +12,12 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Constellation Energy Aktie damit um -0,15 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,36 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Constellation Energy eine positive Entwicklung von +41,61 % erlebt.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,42 % geändert.

Constellation Energy Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,15 % 1 Monat -1,36 % 3 Monate +12,12 % 1 Jahr +39,07 %

Informationen zur Constellation Energy Aktie

Es gibt 312 Mio. Constellation Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 98,64 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Constellation Energy Aktie jetzt kaufen?

Ob die Constellation Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Constellation Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.