Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 11.12.2025
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 11.12.2025 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Visa (A)
Tagesperformance: +5,36 %
Platz 1
Performance 1M: -3,77 %
American Express
Tagesperformance: +2,62 %
Platz 2
Performance 1M: +0,07 %
Goldman Sachs Group
Tagesperformance: +2,50 %
Platz 3
Performance 1M: +10,50 %
Unitedhealth Group
Tagesperformance: +2,19 %
Platz 4
Performance 1M: +1,01 %
Walt Disney
Tagesperformance: +2,12 %
Platz 5
Performance 1M: -4,48 %
