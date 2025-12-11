Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 11.12.2025
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 11.12.2025 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
The Trade Desk Registered (A)
Tagesperformance: -6,00 %
Tagesperformance: -6,00 %
Platz 1
Performance 1M: -11,07 %
Performance 1M: -11,07 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu The Trade Desk Registered (A)
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu The Trade Desk (TTD) im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Nach einem Rückgang in den letzten 14 Tagen sind viele Anleger skeptisch und unsicher über ihre Positionen. Einige planen Nachkäufe unter 30 Euro, während die Beteiligung von institutionellen Investoren wie dem norwegischen Staatsfonds beobachtet wird. Die allgemeine Stimmung ist eher pessimistisch.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber The Trade Desk Registered (A) eingestellt.
Arm Holdings
Tagesperformance: -5,03 %
Tagesperformance: -5,03 %
Platz 2
Performance 1M: -9,88 %
Performance 1M: -9,88 %
Constellation Energy
Tagesperformance: +4,45 %
Tagesperformance: +4,45 %
Platz 3
Performance 1M: -1,36 %
Performance 1M: -1,36 %
Marvell Technology
Tagesperformance: -4,23 %
Tagesperformance: -4,23 %
Platz 4
Performance 1M: -4,88 %
Performance 1M: -4,88 %
Intel
Tagesperformance: -3,73 %
Tagesperformance: -3,73 %
Platz 5
Performance 1M: +5,02 %
Performance 1M: +5,02 %
PDD Holdings Incorporation (A) (A)
Tagesperformance: -3,25 %
Tagesperformance: -3,25 %
Platz 6
Performance 1M: -17,32 %
Performance 1M: -17,32 %
Alphabet
Tagesperformance: -3,18 %
Tagesperformance: -3,18 %
Platz 7
Performance 1M: +9,33 %
Performance 1M: +9,33 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Alphabet
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Alphabet im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Die Beteiligung an SpaceX wird als potenzielle Gewinnquelle gesehen. Anleger empfehlen, bei Kursrückgängen zu kaufen, und betonen die starke Marktposition von Alphabet im KI-Sektor. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war stabil, was das Vertrauen in die Aktie stärkt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Alphabet eingestellt.
Dexcom
Tagesperformance: +3,08 %
Tagesperformance: +3,08 %
Platz 8
Performance 1M: +20,04 %
Performance 1M: +20,04 %
Diamondback Energy
Tagesperformance: -2,97 %
Tagesperformance: -2,97 %
Platz 9
Performance 1M: +8,39 %
Performance 1M: +8,39 %
Alphabet Registered (C)
Tagesperformance: -2,93 %
Tagesperformance: -2,93 %
Platz 10
Performance 1M: +7,57 %
Performance 1M: +7,57 %
Marriott International Registered (A)
Tagesperformance: +2,85 %
Tagesperformance: +2,85 %
Platz 11
Performance 1M: -2,71 %
Performance 1M: -2,71 %
Shopify
Tagesperformance: -2,81 %
Tagesperformance: -2,81 %
Platz 12
Performance 1M: +3,29 %
Performance 1M: +3,29 %
Cadence Design Systems
Tagesperformance: -2,70 %
Tagesperformance: -2,70 %
Platz 13
Performance 1M: +3,42 %
Performance 1M: +3,42 %
Synopsys
Tagesperformance: -2,70 %
Tagesperformance: -2,70 %
Platz 14
Performance 1M: +20,05 %
Performance 1M: +20,05 %
Applied Materials
Tagesperformance: -2,57 %
Tagesperformance: -2,57 %
Platz 15
Performance 1M: +14,74 %
Performance 1M: +14,74 %
Biogen
Tagesperformance: -2,54 %
Tagesperformance: -2,54 %
Platz 16
Performance 1M: +11,66 %
Performance 1M: +11,66 %
Monster Beverage
Tagesperformance: -2,32 %
Tagesperformance: -2,32 %
Platz 17
Performance 1M: +4,47 %
Performance 1M: +4,47 %
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Tagesperformance: -2,25 %
Tagesperformance: -2,25 %
Platz 18
Performance 1M: -22,93 %
Performance 1M: -22,93 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Microstrategy im wallstreetONLINE-Forum zeigt eine kontrollierte Erholung des Kurses nach einem Liquiditäts-Flush, mit stabilen Kaufblöcken und einem Kurs zwischen 180 und 188,99 USD. Die Marktstruktur bleibt intakt, trotz eines breiten Marktrückgangs. MSTR hat zudem 1,4 Mrd. USD Cash durch neue Aktien generiert, um finanzielle Stabilität zu gewährleisten.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Microstrategy (Doing business Strategy) (A) eingestellt.
Linde
Tagesperformance: +2,20 %
Tagesperformance: +2,20 %
Platz 19
Performance 1M: -7,80 %
Performance 1M: -7,80 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Linde
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Linde im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend negativ. Der Kurs wird als überbewertet angesehen, mit Prognosen eines Rückgangs auf 350 bis 300 USD. Analystenmeinungen deuten auf eine anhaltende Unsicherheit hin, während einige Anleger die Bewertung als attraktiv, aber nicht günstig genug empfinden. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt einen kontinuierlichen Rückgang, was die Skepsis verstärkt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Linde eingestellt.
GLOBALFOUNDRIES
Tagesperformance: -2,14 %
Tagesperformance: -2,14 %
Platz 20
Performance 1M: +14,23 %
Performance 1M: +14,23 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte