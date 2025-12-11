Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 11.12.2025
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 11.12.2025 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Robinhood Markets Registered (A)
Tagesperformance: -9,28 %
Platz 1
Performance 1M: -2,15 %
Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group)
Tagesperformance: +6,98 %
Platz 2
Performance 1M: -3,65 %
The Mosaic
Tagesperformance: +6,33 %
Platz 3
Performance 1M: -9,96 %
The Trade Desk Registered (A)
Tagesperformance: -6,16 %
Platz 4
Performance 1M: -11,07 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu The Trade Desk Registered (A)
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu The Trade Desk (TTD) im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Nach einem Rückgang in den letzten 14 Tagen sind viele Anleger skeptisch und unsicher über ihre Positionen. Einige planen Nachkäufe unter 30 Euro, während die Beteiligung von institutionellen Investoren wie dem norwegischen Staatsfonds beobachtet wird. Die allgemeine Stimmung ist eher pessimistisch.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber The Trade Desk Registered (A) eingestellt.
Norwegian Cruise Line
Tagesperformance: +5,88 %
Platz 5
Performance 1M: +0,12 %
Carnival Corporation
Tagesperformance: +5,60 %
Platz 6
Performance 1M: -3,18 %
Visa (A)
Tagesperformance: +5,48 %
Platz 7
Performance 1M: -3,77 %
Newmont Corporation
Tagesperformance: +5,27 %
Platz 8
Performance 1M: +5,58 %
Elevance Health
Tagesperformance: +5,03 %
Platz 9
Performance 1M: +10,61 %
Vistra
Tagesperformance: +4,99 %
Platz 10
Performance 1M: -13,11 %
Oracle
Tagesperformance: -4,97 %
Platz 11
Performance 1M: -14,47 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Oracle
Das Anleger-Sentiment zu Oracle im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. In den letzten 14 Tagen fiel der Kurs um 7%. Kritische Stimmen heben die hohe Verschuldung hervor, während andere die soliden Zahlen und moderaten Bewertungen loben. Einige Anleger sehen Chancen, insbesondere durch langfristige Investitionen, und sind bereit, bei den aktuellen Kursen zu kaufen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Oracle eingestellt.
Molina Healthcare
Tagesperformance: +4,84 %
Platz 12
Performance 1M: +11,64 %
Welltower
Tagesperformance: -4,65 %
Platz 13
Performance 1M: -0,45 %
Centene
Tagesperformance: +4,56 %
Platz 14
Performance 1M: +10,73 %
Dollar Tree
Tagesperformance: +4,54 %
Platz 15
Performance 1M: +15,42 %
Nordson
Tagesperformance: -4,48 %
Platz 16
Performance 1M: -0,09 %
Dover
Tagesperformance: +4,41 %
Platz 17
Performance 1M: +5,55 %
Constellation Energy
Tagesperformance: +4,37 %
Platz 18
Performance 1M: -1,36 %
Tapestry
Tagesperformance: +4,23 %
Platz 19
Performance 1M: +9,00 %
International Flavors & Fragrances
Tagesperformance: -4,22 %
Platz 20
Performance 1M: +2,29 %
Dollar General Corporation
Tagesperformance: +4,04 %
Platz 21
Performance 1M: +23,93 %
Intel
Tagesperformance: -3,68 %
Platz 22
Performance 1M: +5,02 %
Western Digital
Tagesperformance: +3,62 %
Platz 23
Performance 1M: +4,39 %
The Hartford Financial Services Group
Tagesperformance: +3,59 %
Platz 24
Performance 1M: -2,64 %
TKO GROUP HOLDINGS Registered (A)
Tagesperformance: +3,50 %
Platz 25
Performance 1M: +8,73 %
Mastercard Registered (A)
Tagesperformance: +3,45 %
Platz 26
Performance 1M: -3,55 %
Hewlett Packard Enterprise
Tagesperformance: -3,45 %
Platz 27
Performance 1M: +4,15 %
Super Micro Computer
Tagesperformance: -3,44 %
Platz 28
Performance 1M: -14,71 %
The Cigna Group
Tagesperformance: +3,38 %
Platz 29
Performance 1M: +0,08 %
Alphabet
Tagesperformance: -3,17 %
Platz 30
Performance 1M: +9,33 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Alphabet
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Alphabet im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Die Beteiligung an SpaceX wird als potenzielle Gewinnquelle gesehen. Anleger empfehlen, bei Kursrückgängen zu kaufen, und betonen die starke Marktposition von Alphabet im KI-Sektor. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war stabil, was das Vertrauen in die Aktie stärkt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Alphabet eingestellt.
GE Vernova
Tagesperformance: -3,16 %
Platz 31
Performance 1M: +21,31 %
Diamondback Energy
Tagesperformance: -3,08 %
Platz 32
Performance 1M: +8,39 %
EQT
Tagesperformance: -3,03 %
Platz 33
Performance 1M: -4,31 %
Alphabet Registered (C)
Tagesperformance: -2,98 %
Platz 34
Performance 1M: +7,57 %
Synopsys
Tagesperformance: -2,81 %
Platz 35
Performance 1M: +20,05 %
Cadence Design Systems
Tagesperformance: -2,75 %
Platz 36
Performance 1M: +3,42 %
Biogen
Tagesperformance: -2,73 %
Platz 37
Performance 1M: +11,66 %
PG&E Corporation
Tagesperformance: -2,71 %
Platz 38
Performance 1M: -10,10 %
Coinbase
Tagesperformance: -2,71 %
Platz 39
Performance 1M: -15,52 %
STERIS
Tagesperformance: -2,70 %
Platz 40
Performance 1M: -2,63 %
