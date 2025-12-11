Merkel erwartet bei KI-Regulierung 'Schlacht' mit USA

BERLIN (dpa-AFX) - Die ehemalige Kanzlerin Angela Merkel (CDU) erwartet eine harte Auseinandersetzung mit den USA über notwendige Regeln für Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz. "Ich finde das einerseits faszinierend, aber andererseits schreit es danach, dass wir Leitplanken einsetzen, dass wir regulieren", sagte sie bei einer Veranstaltung des Magazins "Stern" in Berlin.

"Das wird die nächste große Schlacht mit den Vereinigten Staaten von Amerika über die Frage, ob wir digitale Medien regulieren können oder nicht." Es werde ganz harten Druck geben, es nicht zu tun, sagte Merkel. Sie glaube aber, wenn man dem freien Lauf lasse und sich nicht interessiere, wie Algorithmen aussehen und wer darüber bestimme, "dass uns dann etwas weggenommen wird, was wir wissen müssen".