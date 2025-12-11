    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)
    USA sanktionieren Neffen von Maduros Ehefrau

    • US verhängt Sanktionen gegen Maduros Neffen.
    • Drogenhandel und Regierungsarbeit als Vorwurf.
    • Druck auf Venezuela wegen Öl und Drogenhandel.
    USA sanktionieren Neffen von Maduros Ehefrau
    WASHINGTON (dpa-AFX) - Im schwelenden Konflikt zwischen den Vereinigten Staaten und Venezuela hat das US-Finanzministerium Sanktionen gegen drei Neffen der Ehefrau des autoritären Präsidenten Nicolás Maduro verhängt. Während Franqui Flores und Efrain Campo Rauschgiftschmuggel vorgeworfen wird, bestrafen die USA Carlos Flores für seine Arbeit als Regierungsbeamter, wie aus einer entsprechenden Mitteilung des Ministeriums hervorgeht. Alle drei Personen hätten nun keinen Zugriff mehr auf in den USA liegendes Eigentum und dort befindliche Vermögenswerte. Zudem sind US-Unternehmen Geschäfte jeglicher Art mit ihnen untersagt.

    Die US-Regierung baut damit weiter Druck auf die Regierung in Caracas auf: Erst am Mittwoch hatten die US-Küstenwache und andere Einheiten vor der Küste Venezuelas einen Öltanker unter ihre Kontrolle gebracht. Venezuela hat riesige Ölvorkommen, ist stark von den Exporteinnahmen abhängig und liefert sein Öl vor allem an den US-Rivalen China. Der venezolanische Präsident Maduro wirft den USA vor, es bei der Eskalation des Konflikts vor allem auf dieses Öl abgesehen zu haben und einen Machtwechsel in Caracas erzwingen zu wollen.

    US-Finanzminister unterstellt Caracas Einfuhr von Drogen in die USA

    US-Finanzminister Scott Bessent warf Venezuela erneut vor, die USA mit Drogen zu "fluten". Dabei gilt das Land gar nicht als Produktionsland von Drogen, sondern als Transitland - vor allem für den europäischen Markt. In die USA gelangen Drogen meist auf anderen Wegen: Das synthetische Opioid Fentanyl, das zu massiven Problemen geführt hat, wird mit Rohstoffen aus China vor allem in Mexiko hergestellt und von dort in die USA geschmuggelt.

    Mitte Dezember 2017 waren zwei der nun sanktionierten Neffen von Venezuelas First Lady Cilia Flores - Franqui Flores und Efrain Campo - bereits wegen Drogenhandels zu langen Freiheitsstrafen in den USA verurteilt worden. Sie sollten eigentlich für jeweils 18 Jahre in Haft. Im Oktober 2022 wurden Flores und Campo aber freigelassen - im Austausch dafür, dass sieben in Venezuela inhaftierte US-Amerikaner gehen durften./ngu/DP/jha





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
