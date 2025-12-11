    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRoyal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group) AktievorwärtsNachrichten zu Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group)

    Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group) Aktie hebt ab - 11.12.2025

    Am 11.12.2025 ist die Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group) Aktie, bisher, um +6,78 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group) Aktie.

    Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group) Aktie hebt ab - 11.12.2025
    Foto: adobe.stock.com

    Royal Caribbean Group bietet luxuriöse Kreuzfahrten und ist führend in der Branche. Hauptkonkurrenten sind Carnival und Norwegian. Einzigartig sind ihre innovativen Schiffe und exklusiven Bordangebote.

    Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group) Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 11.12.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group) Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +6,78 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,12 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group) Aktie. Nach einem Plus von +4,12 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 238,28, mit einem Plus von +6,78 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Der heutige Anstieg bei Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group) konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -24,36 % nicht vollständig ausgleichen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group) Aktie damit um -3,20 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,65 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group) eine negative Entwicklung von -0,67 % erlebt.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,20 % geändert.

    Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,20 %
    1 Monat -3,65 %
    3 Monate -24,36 %
    1 Jahr -5,04 %

    Informationen zur Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group) Aktie

    Es gibt 273 Mio. Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group) Aktien. Damit ist das Unternehmen 65,25 Mrd.EUR € wert.

    Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group)

    +6,85 %
    -3,20 %
    -3,65 %
    -24,36 %
    -5,04 %
    +315,60 %
    +232,98 %
    +165,90 %
    +939,30 %
    ISIN:LR0008862868WKN:886286



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Am 11.12.2025 ist die Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group) Aktie, bisher, um +6,78 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group) Aktie.
