Dow steigt auf Rekordhoch - Oracle brechen ein

Ich teile die Ansicht des IBM-CEO Arvind Krishna. Auch die Einschätzung der physischen Grenzen durch die elektrische Infrastruktur. Dahingehend könnten sich aber auch Prozessoren mit weniger Verlustleistung und geringerem Energiebedarf entwickeln(siehe Google Tensor Prozessing Units, kurz TPUs) als Alternative anbieten. In Zusammenschau mit Softwareoptimierung, welche die Rechenvorgänge etwas ressourcenoptimierter ermöglicht.





Die Frage ist inwieweit BlackRock und Bank of America wirklich noch objektiv argumentieren oder ob doch Eigeninteressen auf Grund möglicher Profite im Zuge der deutlich gestiegenen Aktienkurse der Fall sind. Würde ich auf hunderten Milliarden an Kursgewinnen sitzen wäre ich auch geneigt mögliche Gefahren etwas herunterzuspielen, sonst versaue ich mir ja selbst meine Performance.





Grundsätzlich kann man das momentane Umfeld ein wenig mit einem von hinten aufgezäumten Pferd verglichen werden.





Um es mal stark vereinfacht zu formulieren: Ich investiere Unsummen in Hochleistungsrechner bzw. Hochleistungsrechenzentren und zugehörige Infrastruktur in der Hoffnung, dass es dann genügend Bedarf und wertschöpfende Anwendungsfälle geben wird. Normalerweise würde man es ja eher anders herum vermuten. Beispielsweise, dass es bestimmte Anwendungen oder Einsatzgebiete gibt, in denen sich der Einsatz von Hochleistungsrechnern rechnet und einen wirtschaftlichen Vorteil nach einer Kosten/Nutzenanalyse hat. Und dann investiert man.





Ich finde auch, dass man dahingehend ein wenig die Rechnung ohne den Wirt macht. Denn die KI wird ja nichts konsumieren(außer elektrische Energie). Wer soll dann den Konsum aufrecht erhalten wenn viele ihren Job durch den Einsatz von KI verlieren. Das führt dann nur zu einer noch asymmetrischen Vermögenverteilung. Und gerade das Wirtschaftswachstum in den USA wird ja zu mehr als der Hälfte durch den privaten Konsum getrieben. Wenn eine Effizienzsteigerung dazu führt, dass verzögert die Nachfrage deutlich einbricht, ist das über kurz oder lang gesamtgesellschaftlich auch höchst problematisch oder eher kontraproduktiv. Irgendwann wird man unendlich effizient und der letzte verbleibende Mitarbeiter rationalisiert sich selbst weg und macht das Licht aus.

Wenn man die Effizienz steigern kann und die frei werden Ressourcen sinnvoll für einen volkswirtschaftlichen oder gesamtgesellschaftlichen Nutzen einsetzen könnte(in dem Fall die Arbeitnehmer die ihren Job verloren haben) wäre das positiv zu bewerten. Dahingehend würde ich aber deutliche Zweifel anmelden. Gibt ja schon jetzt keine wirklich Vollbeschäftigung mehr. Und viele "Bullshit" Jobs wird eine KI ja eher nicht ersetzen bzw. ersetzen können.





Man darf auch nicht vergessen, die KI hat keinerlei physische Präsenz. Es kann an Arbeitsprozessen nichts substituiert werden, was komplexere physische Interaktionen anbelangt. Natürlich kann man gewisse Fertigungsprozesse automatisieren, das wird aber heute bereits praktiziert.



