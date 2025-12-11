Aktien New York Schluss
Dow steigt auf Rekordhoch - Oracle brechen ein
- Dow Jones erreicht Rekordhoch bei 48.704 Punkten.
- Nasdaq 100 verliert 0,35% wegen Oracle-Sorgen.
- S&P 500 schließt leicht im Plus mit 0,21%.
NEW YORK (dpa-AFX) - Ein Dow Jones Industrial auf Rekordhoch und Kursverluste an der Nasdaq-Börse - die US-Aktienmärkte haben am Donnerstag unterschiedliche Wege eingeschlagen. Auf den Technologieaktien, allen voran denen der Chip-Hersteller, lastete die Sorge über hohe Investitionen des Software-Schwergewichts Oracle in Künstliche Intelligenz.
Der stärker von den Aktien der klassischen Industrie geprägte Dow stieg in der Spitze auf rund 48.756 Punkte, das war eine weitere Höchstmarke. Damit ließ der bekannteste Aktienindex weltweit das Hoch von Mitte November hinter sich. Zum Handelsschluss betrug das Plus 1,34 Prozent auf 48.704,01 Punkte. Wie schon am Vortag trieben die geldpolitischen Maßnahmen der US-Notenbank Fed den Dow nach oben.
Anders der marktbreite S&P 500 und der Nasdaq 100. In diesen Indizes sind die Technologieaktien deutlich schwerer gewichtet. Diese wurden aber von den Anlegern angesichts der schlechten Nachrichten von Oracle gemieden. Der Nasdaq 100 gab um 0,35 Prozent auf 25.686,69 Punkte nach, grenzte aber deutlich höhere Verluste ein. Der S&P 500 schloss mit 0,21 Prozent moderat im Plus bei 6.901,00 Zählern./bek/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Oracle Aktie
Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,47 % und einem Kurs von 169,4 auf Lang & Schwarz (11. Dezember 2025, 22:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Oracle Aktie um -0,47 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,47 %.
Die Marktkapitalisierung von Oracle bezifferte sich zuletzt auf 819,89 Mrd..
Oracle zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9200 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 348,89USD. Von den letzten 9 Analysten der Oracle Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 230,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +35,77 %/+136,13 % bedeutet.
Ich teile die Ansicht des IBM-CEO Arvind Krishna. Auch die Einschätzung der physischen Grenzen durch die elektrische Infrastruktur. Dahingehend könnten sich aber auch Prozessoren mit weniger Verlustleistung und geringerem Energiebedarf entwickeln(siehe Google Tensor Prozessing Units, kurz TPUs) als Alternative anbieten. In Zusammenschau mit Softwareoptimierung, welche die Rechenvorgänge etwas ressourcenoptimierter ermöglicht.