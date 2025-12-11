Broadcom überzeugt mit Ausblick
- Broadcom steigert Umsatz und Gewinn im Q4 deutlich.
- Rekordumsatz von 18 Mrd. USD, 28% Wachstum.
- Prognose für Q1: 19,1 Mrd. USD, über Analystenerwartungen.
SAN JOSE (dpa-AFX) - Der Apple - und Google -Chipzulieferer Broadcom hat Umsatz und Gewinn im vierten Geschäftsquartal deutlich gesteigert und die Erwartungen der Analysten übertroffen. Für das erste Quartal geht das Unternehmen von einem deutlicheren Wachstum aus, als die Marktexperten zuvor angenommen hatten. Dabei profitiert Broadcom von Lösungen rund um die Künstliche Intelligenz (KI).
Im vierten Quartal legte der Umsatz insgesamt um 28 Prozent auf gut 18 Milliarden US-Dollar zu. Wie Broadcom am Donnerstag in San Jose mitteilte, ist dies ein Rekordwert. Im ersten Quartal sollen die Erlöse im Jahresvergleich um 28 Prozent auf 19,1 Milliarden Dollar zulegen und damit stärker ausfallen als von Analysten erwartet. Die Aktien legten nachbörslich um vier Prozent zu.
Im abgelaufenen Quartal verbesserte sich das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) um 34 Prozent auf 12,2 Milliarden Dollar. Unter dem Strich verdiente Broadcom 8,5 Milliarden Dollar, nach 4,3 Milliarden ein Jahr zuvor. Das Unternehmen gehört in den Augen vieler Anleger wie Nvidia zu den großen Profiteuren des Ausbaus von KI-Rechenzentren./jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,58 % und einem Kurs von 237,1 auf Lang & Schwarz (11. Dezember 2025, 22:43 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -0,37 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,90 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,75 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 251,67USD. Von den letzten 6 Analysten der NVIDIA Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 215,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 275,00USD was eine Bandbreite von +39,43 %/+78,34 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Broadcom - A2JG9Z - US11135F1012
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Broadcom. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Broadcom zu shorten war echt einer der schlechtesten Ideen, die ich je hatte.
Hi, Ich würde hier vorsichtig sein mit einem längeren Short, die Zahlen werden sicherlich gut und kürzlich hat das Haus Jefferies die Broadcom als absoluten Top-Favorit im Tech-Sektor bezeichnet. Übrigens erstaunlich, wie wenige hier über dieses Spitzenunternehmen diskutieren.