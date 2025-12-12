LIR Life Sciences reicht provisorische Patentanmeldung für die nadelfreie Verabreichung von GLP/GIP-basierten Adipositastherapien ein

Vancouver, Kanada – 11. Dezember 2025 / IRW-Press / LIR Life Sciences Corp. (CSE: SKNY) (FWB: N790, WKN: A41QA9) („LIR“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass es eine provisorische Patentanmeldung eingereicht hat, die eine nadelfreie Verabreichungsplattform für GLP/GIP [i] -basierte Therapien bei Adipositas und Stoffwechselerkrankungen abdecken soll. Der provisorische Antrag mit dem Titel „Transdermal and lingual Delivery System for GLP-1 Inhibitors“ wurde beim United States Patent and Trademark Office (USPTO) gestellt. Die Anmeldung soll den Ansatz von LIR zum Verabreichen dieser Therapien über die Haut schützen, deren Ziel ist, Injektionen zu ersetzen oder deren Notwendigkeit zu reduzieren.

Der provisorische Antrag beschreibt, wie etablierte GLP/GIP-Medikamente gegen Adipositas und Typ-2-Diabetes mit einer proprietären Trägertechnologie kombiniert werden können, um die äußere Hautschicht zu durchdringen und den Blutkreislauf in therapeutischer Konzentration zu erreichen. Dazu gehören transdermale Formate wie Pflaster, Cremes oder Gele. Die Anmeldung umfasst sowohl die spezifischen Zusammensetzungen als auch die Verabreichungsmethoden für GLP/GIP-basierte Therapien und verwandte Peptidwirkstoffe.

Aus Entwicklungssicht soll diese provisorische Patentanmeldung die umfassendere Strategie von LIR unterstützen, eine Plattform statt eines einzelnen Produkts aufzubauen. Durch die Fokussierung auf die GLP/GIP-Klasse als Ganzes soll die Technologie mit mehreren bestehenden und zukünftigen GLP- und GIP-basierten Arzneimitteln kompatibel sein und potenzielle Kombinationsprodukte unterstützen.

Der provisorische Antrag ergänzt auch das laufende präklinische Programm des Unternehmens, einschließlich der kürzlich von LIR angekündigten kontrollierten vergleichenden Studie an Mäusen (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 10. Dezember 2025). Diese Studie soll prüfen, ob eine mittels zellpenetrierender Peptide (CPP) aktivierte, über die Haut applizierte Formulierung einer GLP/GIP-basierten Therapie in einem Kleintiermodell mithilfe eines standardisierten Glukosetoleranztests eine relevante biologische Aktivität erzielen kann. Die Daten aus solchen Studien sollen in die endgültige Wahl der Formulierung einfließen und den Übergang vom vorläufigen Schutz zu einer längerfristigen Patentabdeckung und potenziellen Arbeiten zur Zulassung als neues Prüfpräparat (Investigational New Drug, IND) unterstützen.