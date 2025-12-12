    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWashTec Akt AktievorwärtsNachrichten zu WashTec Akt
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Jetzt diese Aktien kaufen?! Bayer, Gerresheimer, WashTec!

    Bayer gehört sicher zu den positiven Überraschungen 2025 am deutschen Aktienmarkt. Operativ läuft es für die Leverkusener insbesondere im Pharmabereich rund. Und im kommenden Jahr könnte auch das Glyphosat-Desaster ein Ende finden. Analysten haben …

    Jetzt diese Aktien kaufen?! Bayer, Gerresheimer, WashTec!
    Foto: esg-aktien.de
    Bayer gehört sicher zu den positiven Überraschungen 2025 am deutschen Aktienmarkt. Operativ läuft es für die Leverkusener insbesondere im Pharmabereich rund. Und im kommenden Jahr könnte auch das Glyphosat-Desaster ein Ende finden. Analysten haben jetzt ihr Kursziel erhöht. Noch am Anfang eines Aufwärtstrends steht die Aktie von WashTec. Wachstum, Margenverbesserung, Dividendenrendite von 5 % und ein Aktienrückkaufprogramm sprechen weiterhin für den Kauf der Aktie. Dieser Meinung sind auch Analysten. Bei Gerresheimer sehen Experten den Einstiegszeitpunkt noch nicht gekommen. Zwar scheint die Aktie einen Boden gefunden zu haben, aber Anleger sollten noch warten.

    Lesen sie den Artikel hier weiter




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte




    Verfasst von ESG Aktien
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Jetzt diese Aktien kaufen?! Bayer, Gerresheimer, WashTec! Bayer gehört sicher zu den positiven Überraschungen 2025 am deutschen Aktienmarkt. Operativ läuft es für die Leverkusener insbesondere im Pharmabereich rund. Und im kommenden Jahr könnte auch das Glyphosat-Desaster ein Ende finden. Analysten haben …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     