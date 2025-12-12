Comeback von Volkswagen, BMW und Co.?! European Lithium Aktie profitiert von 2 Megatrends!

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEuropean Lithium AktievorwärtsNachrichten zu European Lithium
    Was für ein Comeback der deutschen Autobauer in Sachen Elektromobilität! Der Volkswagen-Konzern stellt 4 der Top 5 meistverkauften Fahrzeuge in Europa. BMW überzeugt bei Test mit seinem neuen iX3. Dieser leutet die "Neue Klasse" bei den Münchnern …

    Was für ein Comeback der deutschen Autobauer in Sachen Elektromobilität! Der Volkswagen-Konzern stellt 4 der Top 5 meistverkauften Fahrzeuge in Europa. BMW überzeugt bei Test mit seinem neuen iX3. Dieser leutet die "Neue Klasse" bei den Münchnern ein. Der ehemalige Platzhirsch Tesla spielt dank Elon Musk keine Rolle mehr. Der Herausforderer ist jetzt auch in Europa BYD. Doch der Chart der chinesischen Aktie ist alles andere als überzeugend. Dagegen ist das Wertpapier von European Lithium im laufenden Jahr um fast 400 % explodiert. Seltene Erden und Lithium für Europa treiben den Kurs.

