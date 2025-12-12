    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBayer AktievorwärtsNachrichten zu Bayer

    Buy or Goodbye?

    649 Aufrufe 649 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bayer, LVMH, Carl Zeiss Meditec und Zalando – Analystenstimmen des Tages

    Bayer, LVMH, Carl Zeiss Meditec und Zalando: Die wichtigsten Analysten-Updates im Überblick.

    Für Sie zusammengefasst
    • Berenberg hebt Bayer-Kursziel auf 41 Euro, "Hold"
    • UBS stuft LVMH auf "Buy", Stabilisierung erwartet
    • Bernstein stuft Zalando auf "Underperform", Nachfrage schwach
    • Report: Renditeturbo 2026 –
    Buy or Goodbye? - Bayer, LVMH, Carl Zeiss Meditec und Zalando – Analystenstimmen des Tages
    Foto: Thomas Banneyer/dpa

    Berenberg hebt das Kursziel für Bayer an

    Bayer

    +0,41 %
    +8,63 %
    +33,21 %
    +26,73 %
    +82,48 %
    -30,93 %
    -21,50 %
    -67,03 %
    +156,13 %
    ISIN:DE000BAY0017WKN:BAY001

    Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Bayer nach zuletzt starker Kursentwicklung von 30,40 auf 41 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Sebastian Bray konstatierte am Freitag zahlreiche positive Entwicklungen beim Agrarchemie- und Pharmakonzern, die zu Jahresbeginn noch nicht vorhersehbar gewesen seien. Für eine Klärung der Glyphosat-Streitigkeiten bis Ende 2026 gebe es eine hohe Wahrscheinlichkeit, und die Chancen auf einen Sieg stünden inzwischen besser. Auch der Studienerfolg des Gerinnungshemmers Asundexian und die relativ moderaten Pharmapreisänderungen in den USA bedeuteten eine Risikominimierung.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Bayer AG!
    Short
    38,71€
    Basispreis
    2,46
    Ask
    × 14,95
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    34,43€
    Basispreis
    2,56
    Ask
    × 14,72
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    UBS stuft LVMH auf "Buy"

    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton

    -0,26 %
    -1,28 %
    -1,57 %
    +28,18 %
    -3,48 %
    -12,84 %
    +24,93 %
    +326,36 %
    +19.951,30 %
    ISIN:FR0000121014WKN:853292

    Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für LVMH mit einem Kursziel von 725 Euro auf "Buy" belassen. Der US-Spirituosenmarkt dürfte auch 2026 keinen wesentlichen Schub bekommen, schrieb Zuzanna Pusz am Freitag nach einem Gespräch mit einem Experten. Anstatt der Rückkehr zu historische Wachstumsraten im mittleren einstelligen Bereich sei eher eine Stabilisierung bei einem niedrigeren prozentualen Plus wahrscheinlich. Beim schwächelnden Cognac-Geschäft dürfte aber der Boden inzwischen erreicht sein.

    Deutsche Bank Research stuft Carl Zeiss Meditec auf "Hold"

    Carl Zeiss Meditec

    +0,40 %
    -7,39 %
    -6,92 %
    -6,18 %
    -26,42 %
    -66,57 %
    -63,21 %
    +58,51 %
    -13,89 %
    ISIN:DE0005313704WKN:531370

    Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach Jahreszahlen mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Hold" belassen. Der Medizintechnikkonzern habe im Schlussquartal besser abgeschnitten als gedacht, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Die neue Prognose für 2026 sehe zwar Umsatzwachstum und steigende Margen vor, darin sei aber ein Sondereffekt nicht enthalten. Zudem habe das Management auf möglichen Gegenwind verwiesen.

    Bernstein Research stuft Zalando auf "Underperform"

    Zalando

    -1,20 %
    -1,82 %
    +1,04 %
    -9,21 %
    -33,81 %
    -24,97 %
    -72,62 %
    -32,29 %
    -0,43 %
    ISIN:DE000ZAL1111WKN:ZAL111

    Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 23 Euro auf "Underperform" belassen. Die Verbraucher in fast ganz Europa schienen von einer Wolke der Vorsicht umgeben zu sein, schrieb William Woods am Donnerstagnachmittag in seinem Ausblick auf 2026 für Europas Modeunternehmen. Zwar gebe es einige konjunkturelle Rückenwind-Faktoren, die die Margen stützen könnten, die anhaltende Nachfrageschwäche dürfte aber dazu führen, dass nur grundlegende Unterschiede im Geschäftsmodell Gewinner und Verlierer trennen werden. Zu den erwarteten Gewinnern zählt er unter anderem Puma und Inditex.

    Autor: wO-Redaktion (mit Agenturmaterial dpa-AFX)

    Tipp aus der Redaktion:Übrigens: Falls die hier vorgestellten Wertpapiere in Ihre individuelle Anlagestrategie passen: Über SMARTBROKER+ handeln Sie ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen. Jetzt zu Smartbroker+ wechseln!

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 38,38, was eine Steigerung von +5,10% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Die Jahresendrallye rollt an
    nicht bei Nvidia, Palantir & Co
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst von wallstreetONLINE Redaktion
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Buy or Goodbye? Bayer, LVMH, Carl Zeiss Meditec und Zalando – Analystenstimmen des Tages Bayer, LVMH, Carl Zeiss Meditec und Zalando: Die wichtigsten Analysten-Updates im Überblick.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     