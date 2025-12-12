Bayer, LVMH, Carl Zeiss Meditec und Zalando – Analystenstimmen des Tages

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Bayer nach zuletzt starker Kursentwicklung von 30,40 auf 41 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Sebastian Bray konstatierte am Freitag zahlreiche positive Entwicklungen beim Agrarchemie- und Pharmakonzern, die zu Jahresbeginn noch nicht vorhersehbar gewesen seien. Für eine Klärung der Glyphosat-Streitigkeiten bis Ende 2026 gebe es eine hohe Wahrscheinlichkeit, und die Chancen auf einen Sieg stünden inzwischen besser. Auch der Studienerfolg des Gerinnungshemmers Asundexian und die relativ moderaten Pharmapreisänderungen in den USA bedeuteten eine Risikominimierung.

UBS stuft LVMH auf "Buy"

-0,26 % -1,28 % -1,57 % +28,18 % -3,48 % -12,84 % +24,93 % +326,36 % +19.951,30 % ISIN:FR0000121014WKN:853292 Intraday

5 Tage

1 Monat

3M

1 Jahr

3J

5J

10J

Max

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für LVMH mit einem Kursziel von 725 Euro auf "Buy" belassen. Der US-Spirituosenmarkt dürfte auch 2026 keinen wesentlichen Schub bekommen, schrieb Zuzanna Pusz am Freitag nach einem Gespräch mit einem Experten. Anstatt der Rückkehr zu historische Wachstumsraten im mittleren einstelligen Bereich sei eher eine Stabilisierung bei einem niedrigeren prozentualen Plus wahrscheinlich. Beim schwächelnden Cognac-Geschäft dürfte aber der Boden inzwischen erreicht sein.

Deutsche Bank Research stuft Carl Zeiss Meditec auf "Hold"

+0,40 % -7,39 % -6,92 % -6,18 % -26,42 % -66,57 % -63,21 % +58,51 % -13,89 % ISIN:DE0005313704WKN:531370 Intraday

5 Tage

1 Monat

3M

1 Jahr

3J

5J

10J

Max

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach Jahreszahlen mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Hold" belassen. Der Medizintechnikkonzern habe im Schlussquartal besser abgeschnitten als gedacht, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Die neue Prognose für 2026 sehe zwar Umsatzwachstum und steigende Margen vor, darin sei aber ein Sondereffekt nicht enthalten. Zudem habe das Management auf möglichen Gegenwind verwiesen.

Bernstein Research stuft Zalando auf "Underperform"



Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 23 Euro auf "Underperform" belassen. Die Verbraucher in fast ganz Europa schienen von einer Wolke der Vorsicht umgeben zu sein, schrieb William Woods am Donnerstagnachmittag in seinem Ausblick auf 2026 für Europas Modeunternehmen. Zwar gebe es einige konjunkturelle Rückenwind-Faktoren, die die Margen stützen könnten, die anhaltende Nachfrageschwäche dürfte aber dazu führen, dass nur grundlegende Unterschiede im Geschäftsmodell Gewinner und Verlierer trennen werden. Zu den erwarteten Gewinnern zählt er unter anderem Puma und Inditex.

Autor: wO-Redaktion (mit Agenturmaterial dpa-AFX)

Tipp aus der Redaktion: Übrigens: Falls die hier vorgestellten Wertpapiere in Ihre individuelle Anlagestrategie passen: Über SMARTBROKER+ handeln Sie ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen. Übrigens: Falls die hier vorgestellten Wertpapiere in Ihre individuelle Anlagestrategie passen: Über SMARTBROKER+ handeln Sie ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen. Jetzt zu Smartbroker+ wechseln!

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 38,38 € , was eine Steigerung von +5,10% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer