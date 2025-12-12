Moldauische Weine erobern den deutschen Einzelhandel

CHIȘINĂU, Moldawien, 12. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Die Republik Moldau stärkt ihre Rolle in der globalen Weinindustrie und gehört 2024 zu den weltweit führenden 15 Exporteuren von abgefüllten Weinen nach Volumen . Besonders dynamisch entwickelt sich der Absatz in Deutschland: Lag der Wert der Schaumweinexporte bis 2020 noch unter 100.000 USD, so stieg er bis 2024 auf 1,1 Millionen USD . Das entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von rund 76 % in den letzten fünf Jahren. Diese Entwicklung unterstreicht sowohl das wachsende Interesse des deutschen Marktes an Weinen aus der Republik Moldau als auch die zunehmende Fähigkeit der lokalen Erzeuger, sich in Premium- und Wachstumssegmenten erfolgreich zu positionieren.

Zertifizierte Qualität und internationale Anerkennung

Die Wettbewerbsvorteile der moldauischen Weinproduzenten beruhen auf transparenten und für europäische Partner leicht überprüfbaren Faktoren: lückenlose Rückverfolgbarkeit, strikte Einhaltung internationaler Qualitätsstandards sowie die Fähigkeit, sich rasch an die technischen Anforderungen des modernen EU-Handels anzupassen. Ein anschauliches Beispiel ist die nationale Marke Wine of Moldova, deren Fundament ein nach ISO 9001 zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem bildet. Diese Zertifizierung garantiert konsistente Abläufe in Marketing, Dienstleistungen und der Verwaltung sektoraler Programme. Für Importeure und Einzelhändler in Europa gilt sie als Beleg für die Professionalisierung der Branche und als verlässliche Garantie für die Kontrolle möglicher Risiken im Bereich Kommunikation, Rückverfolgbarkeit und Herkunft.

Auf Herstellerebene gibt es Weinkellereien, die über im europäischen Handel anerkannte Zertifizierungen für Lebensmittelsicherheit und Qualität wie ISO 22000, IFS Food (International Featured Standards) oder BRCGS (British Retail Consortium Global Standards) verfügen. Radacini Wines war beispielsweise das erste Weingut in der Moldau, das 2020 neben einem ISO-22000-System gleichzeitig nach IFS Food und BRCGS zertifiziert wurde. Damit erfüllt es direkt die Anforderungen großer Einzelhändler in der EU, die diese Standards bevorzugen oder sogar verlangen.