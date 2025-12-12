53 0 Kommentare SPSS IF Commercial erfolgreich an SIX Swiss Exchange kotiert

Mit der erfolgreichen Kotierung an der SIX öffnet sich der Swiss Prime Site Solutions Investment Fund Commercial nun auch Privatanlegern – mit solider Rendite und starkem Portfolio.

Der Swiss Prime Site Solutions Investment Fund Commercial (SPSS IFC) wurde am 9. Dezember 2025 erfolgreich an der SIX Swiss Exchange kotiert.

Der Fonds investiert in Gewerbeimmobilien in der Schweiz und hat ein Portfolio mit einem Marktwert von fast CHF 500 Millionen.

Im Geschäftsjahr 2024/2025 erzielte der Fonds eine kumulierte Anlagerendite von 6.4%, was eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahr darstellt.

Die Dividende pro Anteilsschein wurde auf CHF 5.00 erhöht, bei einer Ausschüttungsquote von 87%.

Der Fonds steht nun auch privaten Investoren offen, nachdem er zuvor nur für institutionelle Anleger zugänglich war.

Der SPSS IFC wurde in die Indizes «SXI Real Estate Broad» und «SXI Real Estate Funds Broad» aufgenommen.





wO Newsflash

Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.

