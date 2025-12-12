Lithium: Kommt 2026 die große Rallye? Das spricht dafür!

Großtechnische Energiespeichersysteme, sogenannte Utility-Scale-Batterien, die große Mengen Strom speichern und bei Bedarf wieder abgeben, gewinnen zunehmend an Bedeutung. Laut Analysten von Citigroup, UBS und Bernstein könnte der Boom bei den Energiespeichern die Lithium-Nachfrage im Jahr 2026 in eine globale Angebotslücke treiben. Chris Williams von Adamas Intelligence bezeichnet die Entwicklung der Energiespeicher als "den größten Hebelfaktor" für die Produktion von Batteriezellen – und somit auch für den Lithiumbedarf – im kommenden Jahr.

Der Lithium-Markt könnte durch die wachsende Nachfrage nach Energiespeichersystemen eine entscheidende Wendung erfahren. Nach Jahren der Überproduktion und schwankender Preise hoffen "Lithium-Bullen", dass diese Speichertechnologien das Gleichgewicht auf dem globalen Markt wiederherstellen könnten. Zwar entsteht der größte Bedarf für Lithium nach wie vor durch Elektrofahrzeuge (EVs), doch erwarten viele Analysten, dass die Nachfrage aus dem Bereich der Energiespeichersysteme ab 2026 schneller wächst als die der Elektroautos.

Energiespeicher als Wachstumsfaktor für Lithium

Der Lithiummarkt hatte in den letzten Jahren mit einem Überangebot zu kämpfen, da die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen langsamer wuchs als erwartet, während die Produktionskapazitäten für Lithium schneller erweitert wurden. Zwar erholen sich die Spotpreise, die im Juni auf den niedrigsten Stand seit vier Jahren gefallen waren, wieder um rund 50 Prozent, sie liegen jedoch immer noch weit unter dem Niveau von Ende 2022.

Die Nachfrage nach Lithium aus dem Bereich der Energiespeicherung könnte in den kommenden Jahren jedoch das Potenzial für ein stärkeres Wachstum haben.

Der Ausbau von Utility-Scale-Batterien profitiert von sinkenden Kosten sowie politischen Vorgaben, die eine verstärkte Integration erneuerbarer Energien fördern. Auch der Bau riesiger neuer Rechenzentren, die auf eine stabile Stromversorgung angewiesen sind, trägt zur steigenden Nachfrage nach Speicherkapazitäten bei. China könnte sein Ziel, bis 2027 insgesamt 180 Gigawatt Energiespeicherkapazität zu erreichen, sogar überschreiten. In den USA gelten Energiespeichersysteme als Lösung für das wachsende Ungleichgewicht zwischen Stromangebot und -nachfrage.

Kritische Stimmen und Marktrisiken

Dennoch gibt es auch vorsichtige Stimmen. So verweist Martin Jackson von der CRU Group darauf, dass das Angebot im kommenden Jahr trotz des Nachfragepotenzials weiterhin die Nachfrage übertreffen dürfte. Die Anzahl der für Speichersysteme produzierten Zellen hinkt der tatsächlichen Installationsrate noch immer hinterher. In China wird die Regierung außerdem strengere Auflagen für die Batterienutzung einführen, was zu einer verhalteneren Marktentwicklung führen könnte.

Im Bereich der Lithiumversorgung gibt es zwar Fortschritte bei neuen Minenprojekten in Ländern wie Australien, Argentinien und einigen afrikanischen Staaten, doch bestehen weiterhin Unsicherheiten, besonders bei einer Mine in der chinesischen Provinz Jiangxi, die von Contemporary Amperex Technology Co. betrieben wird.

Trotz dieser Herausforderungen bleiben führende chinesische Lithium-Produzenten optimistisch. So äußern sich Tianqi Lithium und Ganfeng Lithium Group zuversichtlich, dass die Marktentwicklung im Jahr 2026 ausgeglichen sein wird – unter anderem dank des Wachstums im Energiespeicherbereich.

Ausblick von Analysehauses Bernstein Research

Die Marktanalysten von Bernstein prognostizieren, dass sich der Lithium-Markt bis 2027 verengen könnte. Angebotsrückgänge und eine robuste Nachfrage könnten diesen Prozess unterstützen. "Dieses Jahr stellt den Tiefpunkt dar", so die Prognose, "und wir erwarten, dass der Markt bis 2026 und 2027 spürbar enger wird." Lithium könnte also schon bald zu einem knappen Gut werden.

