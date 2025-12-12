Iran
USA betreiben 'staatliche Piraterie' in der Karibik
- Iran wirft USA "staatliche Piraterie" vor.
- Beschlagnahme venezolanischen Öltankers kritisiert.
- Venezuela und Iran sind enge Verbündete im Konflikt.
TEHERAN (dpa-AFX) - Im Konflikt zwischen den USA und Venezuela hat der Iran Washington "staatliche Piraterie" in der Karibik vorgeworfen. Teheran reagierte damit auf die Beschlagnahme eines Tankschiffs, das Öl aus Venezuela geführt haben soll. Der Fall stelle eine "offenkundige Missachtung des Völkerrechts" sowie einen eklatanten Verstoß gegen Prinzipien der maritimen Sicherheit und Seefahrt dar, sagte Außenamtssprecher Ismail Baghai einer Mitteilung seines Ministeriums zufolge. Der Iran und Venezuela gelten als Verbündete.
Das US-Finanzministerium hatte am Donnerstag Sanktionen gegen den venezolanischen Ölsektor verhängt. Am Vortag hatten die US-Küstenwache und weitere Einheiten vor der Küste Venezuelas einen Öltanker gestoppt. Das autoritär regierte Venezuela ist stark vom Export abhängig, verfügt über große Erdölvorkommen und liefert diese wie der Iran vor allem an den US-Rivalen China. Präsident Nicolás Maduro wirft Washington vor, es vor allem auf das Öl abgesehen zu haben und einen Machtwechsel in Caracas zu forcieren.
Auch Irans Marinestreitkräfte haben in der Straße von Hormus, einer 55 Kilometer breiten Meerenge zwischen Iran und dem Oman, immer wieder ausländische Öltanker festgesetzt. Sie gilt als eine der wichtigsten Schifffahrtsrouten für den weltweiten Ölexport. Inwieweit der Iran Venezuela im Konflikt gegen die USA unterstützen kann, ist unklar. Zwischen beiden Ländern liegen mehr als 6.000 Seemeilen und rund 12.000 Kilometer Luftlinie./arb/DP/zb
das globale Risiko durch geopolitische Unsicherheiten nimmt deutlich zu.
Deshalb könnte der Ölpreis auch wieder sehr schnell nach oben drehen.
Trump redet sich derzeit alles schön. Irgendwann erkennt auch er die Realität.
Dann müssen die B2-Bomber nochmal ran.
Alles geht dann wieder auf Anfang:
- Blockade der Straße von Hormus?
- Flächenbrand in der Region?
- Ölpreis geht durch die Decke?
- ...
--- Nur meine Meinung ---