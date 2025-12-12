    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick

    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    Weiteres Plus erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax strebt Vormonatshoch bei 24.441 Punkten an.
    • Dow Jones erreicht Rekordhoch, Nasdaq im Minus.
    • Asiatische Märkte profitieren von positiven Vorgaben.
    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick - Weiteres Plus erwartet
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX)

    ------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN
    -------------------------------------------------------------------------------

    DEUTSCHLAND: - KORREKTURTREND GEKNACKT - Der Dax dürfte am Freitag mit weiteren Gewinnen das Vormonatshoch bei 24.441 Punkten ansteuern. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsbeginn rund 0,4 Prozent höher auf 24.390 Punkte. Tags zuvor hatte der Dax nach anfänglicher Enttäuschung über Oracle-Zahlen eine beeindruckende Kehrtwende geschafft. Dabei knackte er den Korrekturtrend, der sich seit dem Rekord im Oktober bei 24.771 Punkten ausgebildet hatte. Nach dem Zwischenhoch vom November müsste der Dax es noch über die Barriere um 24.500 Punkte schaffen, um wieder zum Rekordhoch vorzustoßen. Der Dow Jones Industrial hat es ihm am Vorabend bereits vorgemacht. Er profitierte damit weiter von der Leitzinssenkung der US-Notenbank vom Mittwoch, während sich Technologiewerte an der Nasdaq schwerer taten. Hier waren nach dem Oracle-Bericht die hohen Investitionen in Künstliche Intelligenz wieder vorherrschendes Thema.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    26.029,68€
    Basispreis
    16,32
    Ask
    × 14,93
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.800,00€
    Basispreis
    16,74
    Ask
    × 14,92
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    USA: - DOW MIT REKORD; NASDAQ IM MINUS - Ein Dow Jones Industrial auf Rekordhoch und Kursverluste an der Nasdaq-Börse - die US-Aktienmärkte haben am Donnerstag unterschiedliche Wege eingeschlagen. Auf den Technologieaktien, allen voran denen der Chip-Hersteller, lastete die Sorge über hohe Investitionen des Software-Schwergewichts Oracle in Künstliche Intelligenz. Der stärker von den Aktien der klassischen Industrie geprägte Dow stieg in der Spitze auf rund 48.756 Punkte, das war eine weitere Höchstmarke. Damit ließ der bekannteste Aktienindex weltweit das Hoch von Mitte November hinter sich. Zum Handelsschluss betrug das Plus 1,34 Prozent auf 48.704,01 Punkte. Wie schon am Vortag trieben die geldpolitischen Maßnahmen der US-Notenbank Fed den Dow nach oben. Anders der marktbreite S&P 500 und der Nasdaq 100. In diesen Indizes sind die Technologieaktien deutlich schwerer gewichtet. Diese wurden aber von den Anlegern angesichts der schlechten Nachrichten von Oracle gemieden. Der Nasdaq 100 gab um 0,35 Prozent auf 25.686,69 Punkte nach, grenzte aber deutlich höhere Verluste ein. Der S&P 500 schloss mit 0,21 Prozent moderat im Plus bei 6.901,00 Zählern.

    ASIEN: - IM PLUS - Positive Vorgaben von der Wall Street haben die asiatischen Aktienmärkte zum Wochenausklang nach oben getrieben. So legte der japanische Leitindex Nikkei 225 kurz vor Handelsende eineinhalb Prozent zu. Auch in Hongkong und den Festlandbörsen Chinas ging es deutlich nach oben.

    ^
    DAX 24294,61 0,68%
    XDAX 24355,24 0,71%
    EuroSTOXX 50 5753,96 0,80%
    Stoxx50 4843,63 0,64%

    DJIA 48704,01 1,34%
    S&P 500 6901,00 0,21%
    NASDAQ 100 25686,68 -0,35%
    °

    ------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL
    -------------------------------------------------------------------------------

    RENTEN:

    ^
    Bund-Future 127,41 -0,05%
    °

    DEVISEN:

    ^
    Euro/USD 1,1738 -0,02%
    USD/Yen 155,77 0,12%
    Euro/Yen 182,85 0,09%
    °

    BITCOIN:

    ^
    Bitcoin
    (USD, Bitstamp)
    Bitcoin 92.667 0,15%
    °

    ROHÖL:

    ^
    Brent 61,72 +0,44 USD WTI 58,05 +0,45 USD °

    /zb

    DAX

    +0,02 %
    +2,16 %
    +0,76 %
    +2,84 %
    +19,64 %
    +70,43 %
    +85,59 %
    +137,52 %
    +3.778,97 %
    ISIN:DE0008469008WKN:846900

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Oracle Aktie

    Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -10,83 % und einem Kurs von 198,9 auf NYSE (12. Dezember 2025, 02:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Oracle Aktie um -3,94 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,81 %.

    Die Marktkapitalisierung von Oracle bezifferte sich zuletzt auf 819,89 Mrd..

    Oracle zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9000 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 348,89USD. Von den letzten 9 Analysten der Oracle Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 230,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +15,67 %/+101,16 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    8 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick Weiteres Plus erwartet FRANKFURT (dpa-AFX) - AKTIEN - DEUTSCHLAND: - KORREKTURTREND GEKNACKT - Der Dax dürfte am Freitag mit weiteren Gewinnen das Vormonatshoch bei 24.441 Punkten ansteuern. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     