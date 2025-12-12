TAGESVORSCHAU
Termine am 12. Dezember 2025
- Nasdaq kündigt Index-Änderungen um 22:00 Uhr an.
- Wichtige Wirtschaftsindikatoren aus Japan und Europa.
- BGH verhandelt über Baupflicht von Wohnungseigentümern.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 12. Dezember 2025
TERMINE UNTERNEHMEN
22:00 USA: Nasdaq gibt Index-Änderungen bekannt
TERMINE KONJUNKTUR
05:30 JPN: Kapazitätsauslastung 10/25
05:30 JPN: Industrieproduktion 10/25 (endgültig)
08:00 GBR: BIP 10/25
08:00 GBR: Industrieproduktion 10/25
08:00 GBR: Handelsbilanz 10/25
08:00 ROU: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig)
08:00 DEU: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig)
08:00 DEU: Insolvenzen 9/25 + Schnellindikator 11/25
08:30 DEU: DIW, Pressegespräch Konjunkturprognose Winter 2025 08:45 FRA: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig)
09:00 ESP: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig)
12:00 PRT: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig)
14:00 RUS: Handelsbilanz 10/25
17:00 RUS: BIP Q3/25 (1. Schätzung)
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: BGH verhandelt über Pflicht der Wohnungseigentümer zum Bau von Sondereigentum bei steckengebliebenem Bau
09:00 DEU: Online-Diskussionsveranstaltung Agentur für Erneuerbare Energien e. V. «Bundesländerkonferenz Föderale Energiewende 2025»
10:00 BEL: Treffen der EU-Finanzminister
ITA: Großer Streik in Italien gegen Haushaltspläne von Meloni-Regierung °
