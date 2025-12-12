Rivalität mit Google
Nächste ChatGPT-Version ist da
- OpenAI veröffentlicht ChatGPT 5.2 mit Verbesserungen.
- Konkurrenz durch Google Gemini 3 sorgt für Druck.
- ChatGPT hat 800 Millionen wöchentliche Nutzer.
SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Im Wettlauf der KI-Entwickler hat der Vorreiter OpenAI eine neue Version seines Chatbots ChatGPT veröffentlicht. ChatGPT 5.2 soll unter anderem besser darin sein, Software zu programmieren, Informationen zu finden und mehrstufige Aufgaben auszuführen. OpenAI wurde zuletzt unter Druck gesehen, insbesondere nachdem Google sein neues Konkurrenz-Modell Gemini 3 veröffentlicht hatte.
Firmenchef Sam Altman sagte allerdings dem Fernsehsender CNBC, Gemini 3 habe die Nutzung von ChatGPT weniger gedrückt, als OpenAI befürchtet habe. Er bestätigte jedoch auch, dass nach dem Erscheinen der neuen Gemini-Konkurrenz in seinem Haus die "Alarmstufe Rot" ausgerufen worden sei.
ChatGPT kommt nach bisherigen Angaben auf mehr als 800 Millionen Nutzer pro Woche - und Google auf über 650 Millionen Nutzer monatlich für die Gemini-App. Einige Analysten und Branchenbeobachter glauben, dass Google langfristig die besseren Erfolgsaussichten haben könnte, weil der Internet-Konzern mit seiner Suchmaschine tiefer im Alltag der Nutzer verankert ist./so/DP/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Registered (C) Aktie
Die Alphabet Registered (C) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,27 % und einem Kurs von 313,7 auf Nasdaq (12. Dezember 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Registered (C) Aktie um -2,03 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,81 %.
Die Marktkapitalisierung von Alphabet Registered (C) bezifferte sich zuletzt auf 1,45 Bil..
Alphabet Registered (C) zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,8300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3900 %.
Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 249,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 192,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 300,00USD was eine Bandbreite von -38,80 %/-4,37 % bedeutet.