Nächste ChatGPT-Version ist da

ChatGPT kommt nach bisherigen Angaben auf mehr als 800 Millionen Nutzer pro Woche - und Google auf über 650 Millionen Nutzer monatlich für die Gemini-App. Einige Analysten und Branchenbeobachter glauben, dass Google langfristig die besseren Erfolgsaussichten haben könnte, weil der Internet-Konzern mit seiner Suchmaschine tiefer im Alltag der Nutzer verankert ist./so/DP/men

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Registered (C) Aktie

Die Alphabet Registered (C) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,27 % und einem Kurs von 313,7 auf Nasdaq (12. Dezember 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Registered (C) Aktie um -2,03 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,81 %.

Die Marktkapitalisierung von Alphabet Registered (C) bezifferte sich zuletzt auf 1,45 Bil..

Alphabet Registered (C) zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,8300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3900 %.

Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 249,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 192,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 300,00USD was eine Bandbreite von -38,80 %/-4,37 % bedeutet.