Ist die Aktie zu hoch bewertet?

Noch Anfang September hatte Oracle ein neues Rekordhoch bei 345,72 US-Dollar markiert. Seitdem hat sich das Bild jedoch deutlich eingetrübt. Die Aktie rutschte zunächst in den Bereich um 225 US-Dollar, später weiter auf 185,63 US-Dollar, wo auch der 50-Wochen-Durchschnitt verlief.

Der starke Kursrückgang vom Donnerstag brachte das Papier nun erneut auf die Tiefststände vom November. Aus charttechnischer Sicht könnte der Abwärtstrend jedoch noch nicht abgeschlossen sein: Es deutet sich an, dass eine weitere Verkaufswelle nötig wäre, bevor die Korrektur ihr Ende findet.

Wie tief kann es noch gehen?

Sollten die Novembertiefs unterschritten werden, wären weitere Rücksetzer nicht überraschend. Mögliche nächste Ziele liegen bei 182,24 US-Dollar und einem breiteren Unterstützungsbereich um 154,45 US-Dollar sowie beim langfristig wichtigen 200-Wochen-Durchschnitt um 148,12 US-Dollar

Erst in dieser Zone könnte die Korrektur „harmonisch“ auslaufen und eine stabile Basis für eine Erholung bilden.

Was müsste passieren, damit Oracle wieder nach oben dreht?

Damit die Aktie kurzfristig wieder in eine stärkere Aufwärtsbewegung übergeht, müsste Oracle möglichst schnell über 260,87 US-Dollar steigen. Erst dann bestünde eine realistische Chance, die Höchststände bei 345,72 US-Dollar erneut anzugreifen.

Trading-Strategie:

1. Short-Positionen unterhalb von 185,60 US-Dollar eröffnen. Stopp über 201,00 US-Dollar platzieren. Kursziele bei 182,24/154,45/148,12 US-Dollar.

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Oracle Corp. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DY8DKZ Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 3,62 - 3,63 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 151,7144 US-Dollar Basiswert: Oracle Corp. KO-Schwelle: 151,7144 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 193,76 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 4,55 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU5SV7 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 3,62 - 3,63 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 234,325 US-Dollar Basiswert: Oracle Corp. KO-Schwelle: 234,325 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 193,76 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 148,12 US-Dollar Hebel: 4,76 Kurschance: + 100 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

