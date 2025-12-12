McDonald’s vor neuem Ausbruchsversuch

Damit die Aktie eine erste klare Aufwärtschance eröffnet, müsste sie auf Tagesbasis über 313,30 US-Dollar steigen und dieses Niveau später per Wochenschlusskurs bestätigen. Gelingt das, wären Kursziele von 326,32 US-Dollar und mittelfristig sogar 354,43 US-Dollar realistisch.

Wann es kurzfristig kritisch werden könnte

Auf der Unterseite gilt der 200-Tage-Durchschnitt bei 303,19 US-Dollar als wichtige Absicherung. Fällt die Aktie darunter, wären zunächst Rückgänge in Richtung 298,55 US-Dollar möglich. Das würde den Trend zwar kurzfristig eintrüben, aber die übergeordnete Lage bliebe neutral – ein neuer Anlauf nach oben wäre also weiterhin möglich.

Weihnachtsrallye als möglicher Schub

Sollten die Märkte in den kommenden Tagen in eine typische Jahresendrallye übergehen, könnte auch die McDonald’s-Aktie profitieren und den entscheidenden Ausbruch nach oben schaffen.

Trading-Strategie:

1. Long-Positionen oberhalb von 313,30 US-Dollar eröffnen. Stopp unter 305,00 US-Dollar platzieren. Kursziele bei 326,32/354,43 US-Dollar.

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

McDonalds Corp. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU0GM1 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,74 - 1,75 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 292,3318 US-Dollar Basiswert: McDonald’s Corp. KO-Schwelle: 292,3318 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 312,77 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 354,43 US-Dollar Hebel: 14,89 Kurschance: + 180 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DQ8BVQ Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,95 - 1,96 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 333,8192 US-Dollar Basiswert: McDonald’s Corp. KO-Schwelle: 333,8192 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 312,77 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 13,57 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.