DAX durchbricht Abwärtstrend

Nachdem der DAX sein Zielniveau um 24.180 Punkte erreicht hatte, folgte zunächst eine kurze Konsolidierung. Die Marke von 24.000 Punkten hielt jedoch stand. Mit der Zinssenkung der Fed vom Mittwoch legte der Index am Donnerstag deutlich zu und erreichte ein Wochenhoch von 24.364 Punkten.

Mit dem Befreiungsschlag über den Abwärtstrend rücken nun wieder höhere Kursziele in den Vordergrund. Anleger blicken auf die nächsten Marken bei 24.479 Punkten sowie auf das Rekordhoch bei 24.771 Punkten. Ein erneuter Sprung darüber würde den Weg zu weiteren Bestmarken öffnen.

Wichtige Unterstützungen

Auf der Unterseite verfügt der DAX nun über mehrere stabile Haltepunkte:

24.176 Punkte als erste wichtige Unterstützung

24.000 Punkte als psychologische Marke

23.882 Punkte, wo zusätzlich der 50-Tage-Durchschnitt (EMA 50) verläuft

Aktuelle Lage

DAX bei 24.294 Punkten

VDAX wieder im Normbereich

Tagesanalyse: RSI: um 61 - Buy MACD: 91 - Buy MOM: Das Momentum auf Tagesbasis ins bullische Lager gewechselt Fear& Greed Index bei 43 auf "Fear" - Wechsel nach "Neutral" bald möglich Anlaufmarken nach oben bei 24.345 / 24.479 / 24.639 und 24.771 Punkten, nach unten bei 24.000 / 23.834 / 23.675 und 23.476 Punkten. Gaps bei 22.607 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten. Big Picture Langfristige Trendverläufe auf wackeligen Füßen - Jahresendrallye könnte noch zünden! VDAX-New Angstlevel wieder normal VDAX-New der Deutschen Börse (10. Dezember 2025): Bei 16,35% (fallend) (Vortag: 16,20%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung. Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%. (Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.) Handelsideen: 1. Market-Buy-Position bei 24.294 Punkten eröffnen, Stopp unter 24.000 Punkten. Kursziele 24.480/24.500 Punkte - NEU 2. Stop-Buy-Position über 24.500 Punkten eröffnen, Stopp bei 24.155 Punkten. Kursziele 24.771 Punkte Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.

DAX Performance Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU6AU3 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 9,42 - 9,43 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 23.427,23 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 23.427,23 Punkte akt. Kurs Basiswert: 24.294,62 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 24.480 Punkte Hebel: 25,76 Kurschance: + 20 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DQ1VNG Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 9,49 - 9,50 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 25.285,14 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 25.285,14 Punkte akt. Kurs Basiswert: 24.294,62 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 25,70 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

