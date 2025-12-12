BERENBERG stuft Schott Pharma auf 'Buy'

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSCHOTT Pharma AktievorwärtsNachrichten zu SCHOTT Pharma
    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Schott Pharma von 25 auf 22 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Signale aus der Telefonkonferenz zur Bilanz des Herstellers von Pharma-Verpackungslösungen seien durchwachsen gewesen, schrieb Christian Ehmann am Donnerstagabend. Das Wachstum hänge 2026 vollkommen vom Bereich Drug Containment and Delivery Services (DCS) ab. Ehmann passte seine Schätzungen entsprechend an, bleibt aber optimistischer als der Konsens./rob/ag/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 17:33 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die SCHOTT Pharma Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,52 % und einem Kurs von 15,32EUR auf Tradegate (12. Dezember 2025, 08:00 Uhr) gehandelt.


