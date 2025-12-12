BERNSTEIN RESEARCH stuft CARL ZEISS MEDITEC AG auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 56,40 auf 54,60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analystin Susannah Ludwig sieht das Geschäftsjahr 2025/26 weiter als Startpunkt des Turnarounds der Jenaer, wie sie am Donnerstagabend in ihrem Resümee zur Bilanz für 2024/25 schrieb. Der Führungswechsel und der vorsichtige Ausblick sorgten allerdings für zusätzliche Unsicherheit./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 22:58 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,40 % und einem Kurs von 40,30EUR auf Tradegate (12. Dezember 2025, 08:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Susannah Ludwig
Analysiertes Unternehmen: CARL ZEISS MEDITEC AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 54,60
Kursziel alt: 56,40
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
