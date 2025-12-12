JPMORGAN stuft ENEL auf 'Positiv'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Enel mit einem Kursziel von 9,70 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Javier Garrido drückte den Aktien am Donnerstagabend im Rahmen seines Ausblicks auf 2026 für Europas Versorger zudem den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf. Er erwartet einen optimistischen Ausblick für die Ausschüttungen an die Anleger mit höheren Dividenden. Garridos absolute Top-Favoriten sind allerdings RWE und SSE./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 20:46 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 00:20 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Enel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,05 % und einem Kurs von 8,735EUR auf Tradegate (12. Dezember 2025, 08:00 Uhr) gehandelt.





