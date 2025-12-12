JPMORGAN stuft GIVAUDAN AG auf 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Givaudan mit einem Kursziel von 4000 Franken auf "Neutral" belassen. Im Vorfeld der Zahlen zum vierten Quartal habe sie ihre Prognose für das organische Wachstum des Aromenherstellers reduziert, schrieb Celine Pannuti am Donnerstag in ihrem Ausblick. Bei der Ebitda-Marge rechnet sie unverändert mit 24,5 Prozent./rob/edh/ag
Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,32 % und einem Kurs von 3.287EUR auf Lang & Schwarz (12. Dezember 2025, 08:13 Uhr) gehandelt.
