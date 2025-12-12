RBC stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Schneider Electric nach dem Kapitalmarkttag mit einem Kursziel von 270 Euro auf "Outperform" belassen. Dass Schneider ein anhaltendes Umsatzwachstum von 7 bis 10 Prozent pro Jahr bis 2030 anstrebe, dürfte in einen durchschnittlichen jährlichen Ergebnisanstieg (Ebita) von mindestens 10 Prozent münden, schrieb Mark Fielding in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 18:27 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 00:45 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 240,5EUR auf Tradegate (12. Dezember 2025, 08:20 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Mark Fielding

Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 270

Kursziel alt: 270

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



