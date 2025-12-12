RBC stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Schneider Electric nach dem Kapitalmarkttag mit einem Kursziel von 270 Euro auf "Outperform" belassen. Dass Schneider ein anhaltendes Umsatzwachstum von 7 bis 10 Prozent pro Jahr bis 2030 anstrebe, dürfte in einen durchschnittlichen jährlichen Ergebnisanstieg (Ebita) von mindestens 10 Prozent münden, schrieb Mark Fielding in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar./rob/edh/ag
Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 240,5EUR auf Tradegate (12. Dezember 2025, 08:20 Uhr) gehandelt.
