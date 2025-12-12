    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Britische Wirtschaft schrumpt im Oktober überraschend

    Für Sie zusammengefasst
    • Britische Wirtschaft im Oktober um 0,1% gesunken.
    • Experten rechneten mit leichtem BIP-Plus.
    • Schwäche im Dienstleistungssektor als Hauptgrund.
    Foto: Siarhei - 356130783

    LONDON (dpa-AFX) - Die britische Wirtschaftsleistung ist zum Auftakt des vierten Quartals überraschend gesunken. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sei im Oktober im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozent zurückgegangen, teilte das nationale Statistikamt ONS am Freitag in London mit. Von Bloomberg befragte Experten hatten dagegen mit einem leichten Plus gerechnet. Grund für die Enttäuschung war eine schwache Entwicklung im Dienstleistungssektor. Zudem zog die Produktion im Verarbeitenden Gewerbe nicht so stark an wie erwartet./zb/stk



    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
