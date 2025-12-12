ANALYSE-FLASH
Berenberg senkt Ziel für Schott Pharma auf 22 Euro - 'Buy'
- Kursziel für Schott Pharma auf 22 Euro gesenkt.
- Einstufung bleibt trotz Senkung auf "Buy".
- Wachstum hängt 2026 von DCS-Bereich ab.
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Schott Pharma von 25 auf 22 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Signale aus der Telefonkonferenz zur Bilanz des Herstellers von Pharma-Verpackungslösungen seien durchwachsen gewesen, schrieb Christian Ehmann am Donnerstagabend. Das Wachstum hänge 2026 vollkommen vom Bereich Drug Containment and Delivery Services (DCS) ab. Ehmann passte seine Schätzungen entsprechend an, bleibt aber optimistischer als der Konsens./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 17:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SCHOTT Pharma Aktie
Die SCHOTT Pharma Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,52 % und einem Kurs von 15,32 auf Tradegate (12. Dezember 2025, 08:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SCHOTT Pharma Aktie um -13,46 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -20,31 %.
Die Marktkapitalisierung von SCHOTT Pharma bezifferte sich zuletzt auf 2,29 Mrd..
SCHOTT Pharma zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0300 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 20,200EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 15,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 24,000EUR was eine Bandbreite von -1,70 %/+57,27 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 22 Euro
Ich verstehe diesen extremen Abverkauf nicht. So schlecht waren die Zahlen nicht. Die Prognose für 2026 kann auch wieder erhöht werden, falls der Bedarf an Pharmaverpackungen anzieht.
SCHOTT wird 2026 deutlich vom günstigeren Industriestrom profitieren, da Glas Herstellung sehr energieintensiv ist. Das wird die Quartalsberichte besser als in 2025 erwartet ausfallen lassen.
Der Börsengang war zu hoch bewertet. Mittlerweile wurde viel Luft rausgelassen. Außerdem ist dieser Sektor ein Wachstumsmarkt.