Berenberg senkt Ziel für Schott Pharma auf 22 Euro - 'Buy'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SCHOTT Pharma Aktie

Die SCHOTT Pharma Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,52 % und einem Kurs von 15,32 auf Tradegate (12. Dezember 2025, 08:19 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SCHOTT Pharma Aktie um -13,46 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -20,31 %.

Die Marktkapitalisierung von SCHOTT Pharma bezifferte sich zuletzt auf 2,29 Mrd..

SCHOTT Pharma zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0300 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 20,200EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 15,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 24,000EUR was eine Bandbreite von -1,70 %/+57,27 % bedeutet.