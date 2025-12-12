    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSCHOTT Pharma AktievorwärtsNachrichten zu SCHOTT Pharma

    ANALYSE-FLASH

    Berenberg senkt Ziel für Schott Pharma auf 22 Euro - 'Buy'

    • Kursziel für Schott Pharma auf 22 Euro gesenkt.
    • Einstufung bleibt trotz Senkung auf "Buy".
    • Wachstum hängt 2026 von DCS-Bereich ab.
    HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Schott Pharma von 25 auf 22 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Signale aus der Telefonkonferenz zur Bilanz des Herstellers von Pharma-Verpackungslösungen seien durchwachsen gewesen, schrieb Christian Ehmann am Donnerstagabend. Das Wachstum hänge 2026 vollkommen vom Bereich Drug Containment and Delivery Services (DCS) ab. Ehmann passte seine Schätzungen entsprechend an, bleibt aber optimistischer als der Konsens./rob/ag/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 17:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    SCHOTT Pharma

    +0,13 %
    -13,46 %
    -20,31 %
    -27,66 %
    -41,96 %
    -44,51 %
    ISIN:DE000A3ENQ51WKN:A3ENQ5

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SCHOTT Pharma Aktie

    Die SCHOTT Pharma Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,52 % und einem Kurs von 15,32 auf Tradegate (12. Dezember 2025, 08:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SCHOTT Pharma Aktie um -13,46 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -20,31 %.

    Die Marktkapitalisierung von SCHOTT Pharma bezifferte sich zuletzt auf 2,29 Mrd..

    SCHOTT Pharma zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0300 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 20,200EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 15,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 24,000EUR was eine Bandbreite von -1,70 %/+57,27 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Berenberg Bank
    Kursziel: 22 Euro

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
