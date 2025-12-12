    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsHeizöl RohstoffvorwärtsNachrichten zu Heizöl

    Wirtschaft

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Statistikamt sieht "Stabilisierung" von Inflationsrate

    Wirtschaft - Statistikamt sieht Stabilisierung von Inflationsrate
    Foto: Supermarkt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die Entwicklung der Verbraucherpreise in Deutschland hat sich zum Jahresende vorerst "stabilisiert". Das sagte Ruth Brand, Präsidentin des Statistischen Bundesamtes (Destatis), am Freitagmorgen. Die Behörde bestätigte die bereits für November gemeldete vorläufige Inflationsrate von 2,3 Prozent. Im Oktober hatte sie ebenfalls 2,3 Prozent und im September 2,4 Prozent betragen. Im direkten Vergleich mit dem Vormonat Oktober sanken die Verbraucherpreise im November um 0,2 Prozent.

    "Der Preisauftrieb bei Dienstleistungen wirkt weiterhin erhöhend auf die Inflationsrate. Dämpfend wirken dagegen auch im November die Preisentwicklungen bei Energie und Nahrungsmitteln", sagte Brand.

    Die Preise für Energieprodukte lagen im November 2025 um 0,1 Prozent niedriger als im Vorjahresmonat, Haushaltsenergie um 1,2 Prozent niedriger. Insbesondere konnten die Verbraucher von günstigeren Preisen für Strom (-1,5 Prozent) und Fernwärme (-0,7 Prozent) profitieren. Teurer unter der Haushaltsenergie waren hingegen zum Beispiel leichtes Heizöl (+2,4 Prozent) und Erdgas (+0,5 Prozent). Die Kraftstoffpreise erhöhten sich gegenüber November 2024 um 1,6 Prozent.

    Die Preise für Nahrungsmittel waren im November um 1,2 Prozent höher als im Vorjahresmonat. Damit verteuerten sie sich binnen Jahresfrist auch im November unterdurchschnittlich (Oktober: +1,3 Prozent). Eine noch niedrigere Teuerungsrate für Nahrungsmittel wurde zuletzt im Januar 2025 erreicht (+0,8 Prozent). Spürbar teurer waren Zucker, Marmelade, Honig und andere Süßwaren (+9,0 Prozent, darunter Schokolade: +19,4 Prozent) sowie Fleisch und Fleischwaren (+4,2 Prozent, darunter Rind- und Kalbsfleisch: +13,8 Prozent). Einige andere Nahrungsmittelgruppen wurden hingegen günstiger als ein Jahr zuvor, insbesondere Speisefette und Speiseöle (-14,8 Prozent, darunter Butter -22,0 Prozent; Olivenöl: -17,4 Prozent). Zudem verbilligte sich frisches Gemüse gegenüber dem Vorjahresmonat ebenfalls deutlich (-4,2 Prozent, darunter Kartoffeln: -13,3 Prozent).

    Die Inflationsrate ohne Berücksichtigung von Nahrungsmitteln und Energie, häufig auch als "Kerninflation" bezeichnet, lag im November bei +2,7 Prozent, nach +2,8 Prozent im Oktober. Beide Kenngrößen verdeutlichten, dass die Teuerung in anderen wichtigen Güterbereichen weiterhin überdurchschnittlich hoch war, so das Bundesamt.

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte




    Verfasst von Redaktion dts
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Wirtschaft Statistikamt sieht "Stabilisierung" von Inflationsrate Die Entwicklung der Verbraucherpreise in Deutschland hat sich zum Jahresende vorerst "stabilisiert". Das sagte Ruth Brand, Präsidentin des Statistischen Bundesamtes (Destatis), am Freitagmorgen. Die Behörde …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     