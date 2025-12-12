JEFFERIES stuft LINDE plc auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Linde mit einem Kursziel von 535 US-Dollar auf "Buy" belassen. Wahrscheinlich werde auch das kommende Jahr für den Industriegasekonzern unruhig, schrieb Laurence Alexander in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick. Seine Gewinnprognose für 2026 geht von einem Gegenwind von rund 4 Prozent aus, resultierend aus einer schwachen Helium-Nachfrage und negativen Wechselkurseffekten./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 22:13 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 00:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Linde Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 344EUR auf Tradegate (12. Dezember 2025, 08:24 Uhr) gehandelt.