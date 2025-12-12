    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTalgo AktievorwärtsNachrichten zu Talgo

    Flixtrain will mit "Hochfrequenznetz" Deutsche Bahn angreifen

    Foto: Flixtrain (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    München (dts Nachrichtenagentur) - Das Verkehrsunternehmen Flix will mit seiner Marke Flixtrain und einem "Hochfrequenznetz" die Deutsche Bahn angreifen. 65 neue Hochgeschwindigkeitszüge, die beim spanischen Hersteller Talgo bestellt worden sind, sollen allesamt in Deutschland eingesetzt werden, teilte Flix am Freitag mit.

    Die ersten neuen Züge sollen ab dem Jahr 2028 fahren. Schon vorher will Flixtrain in den kommenden zwei Jahren sein bestehendes Angebot in Deutschland durch den Einsatz weiterer modernisierter Wagen verdoppeln. Bereits diese Erweiterung der Flotte werde "eine Verbesserung des Reiseerlebnisses sicherstellen und den Fahrplan verdichten", hieß es vom Unternehmen.

    "Mit der vorgestellten Bahnstrategie des Verkehrsministers ist klar, dass die Politik die richtigen Weichen stellen will", sagte Flix-Chef André Schwämmlein am Freitag. "Flixtrain wird neben dem staatlichen Wettbewerber das zweite große Netz im deutschen Schienenpersonenfernverkehr etablieren, mit Reisezeiten und Frequenzen auf Augenhöhe mit der Staatsbahn."

    Die komplett neuen "Flixtrains", die ab 2028 eingesetzt werden sollen, werden demnach mit bis zu 230 km/h unterwegs sein und basieren auf der technischen Plattform Talgo 230, mit der derzeit Projekte in Dänemark und Deutschland durchgeführt werden. Sie werden von Siemens-Lokomotiven (Siemens Vectron) angetrieben. "Wir werden immer erschwinglicher sein als die Konkurrenz und mit neuen, top-modernen Zügen das attraktivste Zugangebot in Deutschland haben", sagte Schwämmlein.

    Verfasst von Redaktion dts
