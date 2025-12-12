Flixtrain will mit "Hochfrequenznetz" Deutsche Bahn angreifen

München (dts Nachrichtenagentur) - Das Verkehrsunternehmen Flix will mit seiner Marke Flixtrain und einem "Hochfrequenznetz" die Deutsche Bahn angreifen. 65 neue Hochgeschwindigkeitszüge, die beim spanischen Hersteller Talgo bestellt worden sind, sollen allesamt in Deutschland eingesetzt werden, teilte Flix am Freitag mit.



Die ersten neuen Züge sollen ab dem Jahr 2028 fahren. Schon vorher will Flixtrain in den kommenden zwei Jahren sein bestehendes Angebot in Deutschland durch den Einsatz weiterer modernisierter Wagen verdoppeln. Bereits diese Erweiterung der Flotte werde "eine Verbesserung des Reiseerlebnisses sicherstellen und den Fahrplan verdichten", hieß es vom Unternehmen.





