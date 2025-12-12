JPMorgan setzt Eon auf 'Positive Catalyst Watch' - 'Overweight'

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur E.ON Aktie

Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,67 % und einem Kurs von 15,12 auf Tradegate (12. Dezember 2025, 08:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der E.ON Aktie um -3,45 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,30 %.

Die Marktkapitalisierung von E.ON bezifferte sich zuletzt auf 39,82 Mrd..

E.ON zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6100 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 16,625EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 17,000EUR was eine Bandbreite von +5,96 %/+12,58 % bedeutet.