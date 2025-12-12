    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsE.ON AktievorwärtsNachrichten zu E.ON

    ANALYSE-FLASH

    JPMorgan setzt Eon auf 'Positive Catalyst Watch' - 'Overweight'

    • JPMorgan hebt Eon-Kursziel auf 17,50 Euro an.
    • Einstufung bleibt "Overweight" für Eon-Aktien.
    • Positive Signale für Ergebniswachstum bis 2026 erwartet.
    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Eon von 16 auf 17,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Javier Garrido drückte den Aktien am Donnerstagabend im Rahmen seines Ausblicks auf 2026 für Europas Versorger zudem den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf. Er erwartet positive mittelfristige Signale für Ergebniswachstum und Mittelverwendung im ersten Quartal 2026. Garrido hält die Chancen auf Verbesserung in der Netzwerkregulierung in Deutschland für unterschätzt. Seine absoluten Top-Favoriten sind allerdings RWE und SSE./ag/zb

