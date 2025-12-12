ANALYSE-FLASH
JPMorgan setzt Eon auf 'Positive Catalyst Watch' - 'Overweight'
- JPMorgan hebt Eon-Kursziel auf 17,50 Euro an.
- Einstufung bleibt "Overweight" für Eon-Aktien.
- Positive Signale für Ergebniswachstum bis 2026 erwartet.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Eon von 16 auf 17,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Javier Garrido drückte den Aktien am Donnerstagabend im Rahmen seines Ausblicks auf 2026 für Europas Versorger zudem den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf. Er erwartet positive mittelfristige Signale für Ergebniswachstum und Mittelverwendung im ersten Quartal 2026. Garrido hält die Chancen auf Verbesserung in der Netzwerkregulierung in Deutschland für unterschätzt. Seine absoluten Top-Favoriten sind allerdings RWE und SSE./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 20:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 00:20 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur E.ON Aktie
Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,67 % und einem Kurs von 15,12 auf Tradegate (12. Dezember 2025, 08:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der E.ON Aktie um -3,45 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,30 %.
Die Marktkapitalisierung von E.ON bezifferte sich zuletzt auf 39,82 Mrd..
E.ON zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6100 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 16,625EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 17,000EUR was eine Bandbreite von +5,96 %/+12,58 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 17,50 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu E.ON - ENAG99 - DE000ENAG999
Das denkt die wallstreetONLINE Community über E.ON. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber E.ON eingestellt.
Diese Aktie ist ein relevanter Anbieter von kritischer Infrastruktur. Die werden von der Politik gehegt.......und die Teuerungen aller Art in den Netzentgelten hinterlegt.