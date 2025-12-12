ANALYSE-FLASH
JPMorgan setzt RWE auf 'Analyst Focus List'
- JPMorgan hebt RWE-Kursziel auf 51 Euro an.
- Einstufung bleibt "Overweight" für RWE-Aktien.
- Positive Wachstumserwartungen bis 2030 prognostiziert.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für RWE von 46,50 auf 51 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Javier Garrido setzte die Aktien der Essener im Rahmen seines Ausblicks auf 2026 für Europas Versorger am Donnerstagabend zudem auf die "Analyst Focus List" mit den generell besten Anlageideen von JPMorgan. Zudem tragen sie nun den Stempel "Positive Catalyst Watch" in Erwartung positiver mittelfristiger Signale für Ergebniswachstum und Mittelverwendung im ersten Quartal 2026. Seinen Branchenfavoriten RWE und SSE traut Garrido überdurchschnittliche Ergebnissteigerung bis ins Jahr 2030 zu./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 20:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 00:20 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RWE Aktie
Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,44 % und einem Kurs von 43,42 auf Tradegate (12. Dezember 2025, 08:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RWE Aktie um -0,18 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,37 %.
Die Marktkapitalisierung von RWE bezifferte sich zuletzt auf 32,15 Mrd..
RWE zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2300 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 50,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 44,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 54,00EUR was eine Bandbreite von +1,85 %/+25,00 % bedeutet.
