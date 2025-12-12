BERNSTEIN RESEARCH stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Schneider Electric nach dem Kapitalmarkttag mit einem Kursziel von 275 Euro auf "Outperform" belassen. Alasdair Leslie lobte in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar die Geschäftsziele bis zum Jahr 2030 sowie die überzeugendere Darstellung der angestrebten Margensteigerung nach den Preisproblemen im Laufe des Jahres./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 23:44 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 06:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 240,5EUR auf Tradegate (12. Dezember 2025, 08:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Alasdair Leslie

Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 275

Kursziel alt: 275

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



