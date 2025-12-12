BERNSTEIN RESEARCH stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Outperform'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Schneider Electric nach dem Kapitalmarkttag mit einem Kursziel von 275 Euro auf "Outperform" belassen. Alasdair Leslie lobte in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar die Geschäftsziele bis zum Jahr 2030 sowie die überzeugendere Darstellung der angestrebten Margensteigerung nach den Preisproblemen im Laufe des Jahres./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 23:44 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 23:44 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 240,5EUR auf Tradegate (12. Dezember 2025, 08:29 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Alasdair Leslie
Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 275
Kursziel alt: 275
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Alasdair Leslie
Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 275
Kursziel alt: 275
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte