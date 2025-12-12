BERENBERG stuft MUNICH RE auf 'Hold'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Munich Re mit einem Kursziel von 629 Euro auf "Hold" belassen. Der neue Fünfjahresplan des Rückversicherers sei ambitioniert, sollte sich aber erreichen lassen, schrieb der für das Unternehmen ab sofort zuständige Michael Christodoulou am Donnerstagabend. Er habe nur wenige Anpassungen in dem Modell vorgenommen, das sich bereits eh eng am Gewinnpfad des Managements orientiert habe. Wegen des begrenzten Aufwärtspotenzials zu seinem Kursziel bleibt er mit seinem Halten-Votum in Wartestellung./rob/tav/ag
Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,54 % und einem Kurs von 562,6EUR auf Tradegate (12. Dezember 2025, 08:40 Uhr) gehandelt.
