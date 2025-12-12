    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMünchener Rück AktievorwärtsNachrichten zu Münchener Rück
    117 Aufrufe 117 0 Kommentare 0 Kommentare

    BERENBERG stuft MUNICH RE auf 'Hold'

    BERENBERG stuft MUNICH RE auf 'Hold'
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Munich Re mit einem Kursziel von 629 Euro auf "Hold" belassen. Der neue Fünfjahresplan des Rückversicherers sei ambitioniert, sollte sich aber erreichen lassen, schrieb der für das Unternehmen ab sofort zuständige Michael Christodoulou am Donnerstagabend. Er habe nur wenige Anpassungen in dem Modell vorgenommen, das sich bereits eh eng am Gewinnpfad des Managements orientiert habe. Wegen des begrenzten Aufwärtspotenzials zu seinem Kursziel bleibt er mit seinem Halten-Votum in Wartestellung./rob/tav/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 18:16 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,54 % und einem Kurs von 562,6EUR auf Tradegate (12. Dezember 2025, 08:40 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Michael Christodoulou
    Analysiertes Unternehmen: MUNICH RE
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 629
    Kursziel alt: 629
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 629,00, was eine Steigerung von +11,33% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    BERENBERG stuft MUNICH RE auf 'Hold' Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Munich Re mit einem Kursziel von 629 Euro auf "Hold" belassen. Der neue Fünfjahresplan des Rückversicherers sei ambitioniert, sollte sich aber erreichen lassen, schrieb der für das Unternehmen ab …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     