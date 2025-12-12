Adidas und Puma gefragt - starkes China-Geschäft von Lululemon

Im dritten Quartal habe dieses - konstante Wechselkurse unterstellt - im Jahresvergleich um 25 Prozent zugelegt, hob Roach hervor. Das dürfte Mut machen und damit auch Adidas und Puma Impulse liefern, sagte ein Händler./ck/zb

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PUMA Aktie

Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,57 % und einem Kurs von 21,33 auf Tradegate (12. Dezember 2025, 08:46 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PUMA Aktie um +1,43 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +24,82 %.

Die Marktkapitalisierung von PUMA bezifferte sich zuletzt auf 3,25 Mrd..

PUMA zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 19,800EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 15,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 29,00EUR was eine Bandbreite von -31,32 %/+32,78 % bedeutet.