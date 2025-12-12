    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsadidas AktievorwärtsNachrichten zu adidas

    Adidas und Puma gefragt - starkes China-Geschäft von Lululemon

    • Adidas und Puma profitieren von Lululemon-Bilanz.
    • Adidas steigen vorbörslich um 0,9 Prozent.
    • Lululemon hebt Prognose dank starkem China-Geschäft.
    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Adidas und Puma dürften am Freitag von positiven Signalen aus der Quartalsbilanz des US-Sportartikelherstellers Lululemon profitieren. Vorbörslich stiegen Adidas auf Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um 0,9 Prozent auf 165,75 Euro und Puma gewannen 1,4 Prozent auf 21,38 Euro.

    Lululemon hatte überraschend starke Zahlen vorgelegt und die Prognose für das Gesamtjahr angehoben, woraufhin die Aktie im nachbörslichen US-Handel um 11 Prozent hochgesprungen war. Goldman-Sachs-Analystin Brooke Roach verwies in ihrem Kommentar darauf, dass die Erwartungen am Markt vor allem wegen des starken China-Geschäfts des US-Herstellers von hochpreisiger Yoga-Bekleidung übertroffen worden seien.

    Im dritten Quartal habe dieses - konstante Wechselkurse unterstellt - im Jahresvergleich um 25 Prozent zugelegt, hob Roach hervor. Das dürfte Mut machen und damit auch Adidas und Puma Impulse liefern, sagte ein Händler./ck/zb

    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

     

    Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,57 % und einem Kurs von 21,33 auf Tradegate (12. Dezember 2025, 08:46 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PUMA Aktie um +1,43 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +24,82 %.

    Die Marktkapitalisierung von PUMA bezifferte sich zuletzt auf 3,25 Mrd..

    PUMA zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 19,800EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 15,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 29,00EUR was eine Bandbreite von -31,32 %/+32,78 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
