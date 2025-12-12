Paukenschlag: Broadcom enthüllt mysteriösen 10-Milliarden-Dollar-Kunden

Doch nun ist es offiziell: Der mysteriöse Kunde ist das aufstrebende KI-Unternehmen Anthropic, das eine Bestellung für die neuesten Tensor Processing Units (TPUs) von Google aufgab.

Auf seiner vierteljährlichen Telefonkonferenz im September hatte Broadcom bekannt gegeben, dass ein zunächst nicht näher genannter Kunde eine gigantische Bestellung im Wert von 10 Milliarden US-Dollar für maßgeschneiderte Chips aufgegeben hat. Wer hinter diesem Auftrag steckte, wurde damals nicht genannt.

"Wir haben einen Auftrag über 10 Milliarden Dollar für den Verkauf der neuesten TPU-Ironwood-Racks an Anthropic erhalten", gab CEO Hock Tanam Donnerstag bei der Bekanntgabe der Geschäftszahlen von Broadcom für das vierte Quartal bekannt. Er fügte hinzu, dass Anthropic im letzten Quartal einen weiteren Auftrag im Wert von 11 Milliarden Dollar bei Broadcom erteilt habe.

Obwohl Broadcom normalerweise keine Details zu seinen größten Kunden preisgibt, sorgte dieser mysteriöse Auftrag für Aufsehen – insbesondere vor dem Hintergrund des boomenden Marktes für KI-Infrastrukturen. Zuvor war bereits bekannt geworden, dass OpenAI, der Entwickler von ChatGPT, eigene Vereinbarungen zur Beschaffung von Chips von Broadcom hat. Die Zusammenarbeit mit Anthropic unterstreicht die Bedeutung maßgeschneiderter ASICs (Application-Specific Integrated Circuits) für die Optimierung von KI-Algorithmen. Diese Chips gelten als effizienter als die marktbeherrschenden Grafikkarten von Nvidia.

Die maßgeschneiderten Chips von Broadcom, auch XPUs genannt, sind speziell auf die Anforderungen von KI-Workloads ausgelegt. Der Konzern liefert nicht nur die Chips selbst, sondern auch ganze Serverracks an Anthropic, das der vierte XPU-Kunde des Unternehmens ist. Darüber hinaus kündigte Broadcom an, im vierten Quartal einen weiteren Kunden gewonnen zu haben, der eine Bestellung im Wert von einer Milliarde US-Dollar tätigte. Der Name dieses Kunden bleibt jedoch vorerst geheim.

Diese Entwicklungen passen in einen größeren Kontext: Im Oktober hatte Anthropic eine weitreichende Partnerschaft mit Google im Cloud-Bereich bekannt gegeben. Diese Kooperation ist ein deutliches Zeichen dafür, wie schnell die Konkurrenz um die besten KI-Infrastrukturen voranschreitet. Die auf mehrere Milliarden US-Dollar bewertete Partnerschaft ermöglicht es Anthropic, auf bis zu 1 Million Google TPUs zuzugreifen und so die Rechenkapazitäten im Bereich der künstlichen Intelligenz massiv auszubauen.

Die Entscheidung von Anthropic, auf TPUs zu setzen, wird von Branchenanalysten als Bestätigung der Effizienz und Leistungsfähigkeit von Googles maßgeschneiderten Chips gesehen. Während Nvidia als führender Anbieter von GPUs für KI gilt, werden Googles TPUs zunehmend als ernsthafte Alternative betrachtet. Hervorzuheben ist zudem, dass Google seine TPUs inzwischen als Cloud-Service anbietet. Das erleichtert Unternehmen wie Anthropic den Zugang enorm und dürfte die Cloud-Geschäfte von Google weiter ankurbeln.

Diese Partnerschaft könnte nicht nur für Broadcom und Google von Vorteil sein, sondern ist möglicherweise auch für die gesamte KI-Branche von zentraler Bedeutung. Sie unterstreicht die Rolle spezialisierter Chips als Schlüsseltechnologie für das Wachstum der künstlichen Intelligenz.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



