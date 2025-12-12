Berenberg hebt Ziel für Bayer auf 41 Euro - 'Hold'

Ich sehe das eher gleichmütig. Wie zuvor geschrieben: Die Aktie wird aktuell fundamental vom Markt neu bewertet.

Vor der Asundexian News waren wir irgendwo bei 27 / 28. Man kann nun darüber streiten, ob Bayer auf dem Niveau fair bewertet gewesen ist oder nicht. Fakt ist aber, dass dieses Niveau die aggregierte Marktsicht wiedergegeben hat. Denn der Kurs war zuvor monatelang in diesem Bereich.





Asundexian hat den Kurs dann über die 30 gehievt. Ich finde, durchaus zurecht, wenn man schlichtweg von jährlichen Umsätzen (Kosten sind vglw. vernachlässigbar) von 1-3 Milliarden ausgeht, diese Zahlungsströme abzinst und entsprechend einpreist.





Dann kam der große fundamentale Gamechanger mit dem Solicitor General. Hier steckt potenziell ein sehr hohes Potenzial drin. Sicherlich mehr als der Sprung von 30,x auf 34 / 35 darstellt. Aber das bedingt, dass der SC annimmt (--> nächster Sprung) und dann pro Bayer entscheidet (--> nächster Sprung).





Meine Meinung: selten konnte man so entspannt in Bayer investiert sein, wie jetzt. Deutlich nach unten gehen kann es eigentlich nicht. Dafür müsste sich entweder der Gesamtmarkt dramatisch entwickeln ODER eine Bayer-spezifische News eintreten ("Supreme Court lehnt ab").





Kurzum: es ist beinah egal, ob es nun einen EUR rauf oder runter geht. Nach unten ist der Weg meiner Meinung nach eher versperrt. Deutlich nach oben kann es erst mit weiteren positiven Entwicklungen gehen. Bis dahin fliesst eventuell noch Geld in die Aktie. Denn vielversprechender (relative Wertung) als noch vor ein paar Wochen ist sie definitiv.





Aktuell ist es (siehe mein Post zuvor) ein überschaubarer und für jedermann ersichtlicher Entscheidungsbaum:





Entscheidung: Supreme Court nimmt an oder lehnt ab; die W'keit einer Annahme dürfte bei 60-70% liegen (Solicitor General Backing, 6/9 Richter konservativ bei 4 benötigten Stimmen) - diese Entscheidung fällt ggf. noch dieses Jahr. Entscheidung (falls angenommen): Supreme Court entscheidet entweder voll für Bayer, d.h., vollumfängliche Preemption oder teilweise pro Bayer (bspw. Preemption nur auf Etiketten bezogen) oder gegen Bayer - hier liegen die W'keiten in etwa bei 10-20% voll für Bayer, 55-65% teilweise pro Bayer, ca. 30% gegen Bayer. Begründung: FALLS der SC Fälle in dieser Konstellation annimmt, dann meist nicht, um später ein Urteil gegen den Antrag des Antragstellers zu sprechen. Denn dann würde er bereits den Fall ablehnen. Wie in der Vergangenheit - in anderer Konstellation - bei Bayer geschehen. Auch das würde im Fall der Annahme für Bayer sprechen. Diese Entscheidung bekommen wir ggf. bis Sommer 2026.





Das ist meine Meinung. Aber wie gesagt: Diesen Entscheidungsbaum werden wir in den nächsten Wochen entlang gehen. Selten gab es so viel Klarheit. Ob und ggf. wie man sich nun positioniert ist einem jeden selbst überlassen.





Dazu kommt natürlich die Aussicht auf eine etwaige Jahresendrallye um die Feiertage herum. Und sollte die (wie eigentlich immer) stattfinden, ist Bayer dabei sicherlich ein heißer Kandidat dafür, dass sich Investoren für 2026 positionieren. Letztlich ist Bayer - auch das gehört zur Wahrheit - aktuell ein Wert mit hohem spekulativem Anteil.















