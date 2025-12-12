    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBayer AktievorwärtsNachrichten zu Bayer

    ANALYSE-FLASH

    Berenberg hebt Ziel für Bayer auf 41 Euro - 'Hold'

    • Berenberg hebt Kursziel für Bayer auf 41 Euro an.
    • Einstufung bleibt auf "Hold" trotz positiver Entwicklungen.
    • Hohe Wahrscheinlichkeit für Glyphosat-Klärung bis 2026.
    HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Bayer nach zuletzt starker Kursentwicklung von 30,40 auf 41 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Sebastian Bray konstatierte am Freitag zahlreiche positive Entwicklungen beim Agrarchemie- und Pharmakonzern, die zu Jahresbeginn noch nicht vorhersehbar gewesen seien. Für eine Klärung der Glyphosat-Streitigkeiten bis Ende 2026 gebe es eine hohe Wahrscheinlichkeit, und die Chancen auf einen Sieg stünden inzwischen besser. Auch der Studienerfolg des Gerinnungshemmers Asundexian und die relativ moderaten Pharmapreisänderungen in den USA bedeuteten eine Risikominimierung./rob/tav/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2025 / 06:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie

    Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,45 % und einem Kurs von 36,57 auf Tradegate (12. Dezember 2025, 08:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um +8,63 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +33,21 %.

    Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 35,93 Mrd..

    Bayer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4700 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 50,00EUR was eine Bandbreite von -31,42 %/+37,16 % bedeutet.


