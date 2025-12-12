ANALYSE-FLASH
Berenberg hebt Ziel für Bayer auf 41 Euro - 'Hold'
- Berenberg hebt Kursziel für Bayer auf 41 Euro an.
- Einstufung bleibt auf "Hold" trotz positiver Entwicklungen.
- Hohe Wahrscheinlichkeit für Glyphosat-Klärung bis 2026.
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Bayer nach zuletzt starker Kursentwicklung von 30,40 auf 41 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Sebastian Bray konstatierte am Freitag zahlreiche positive Entwicklungen beim Agrarchemie- und Pharmakonzern, die zu Jahresbeginn noch nicht vorhersehbar gewesen seien. Für eine Klärung der Glyphosat-Streitigkeiten bis Ende 2026 gebe es eine hohe Wahrscheinlichkeit, und die Chancen auf einen Sieg stünden inzwischen besser. Auch der Studienerfolg des Gerinnungshemmers Asundexian und die relativ moderaten Pharmapreisänderungen in den USA bedeuteten eine Risikominimierung./rob/tav/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2025 / 06:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,45 % und einem Kurs von 36,57 auf Tradegate (12. Dezember 2025, 08:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um +8,63 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +33,21 %.
Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 35,93 Mrd..
Bayer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4700 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 50,00EUR was eine Bandbreite von -31,42 %/+37,16 % bedeutet.
Es handelt sich bei dem referenzierten Sachverhalt (Williams et al. Papier) nicht um die Annullierung der ursprünglichen Studiendaten sondern um einen wissenschaftlichen Übersichtsartikel, der keine Originaldaten enthält. Die zugrundeliegenden Studien wurden ordnungsgemäß durchgeführt und den Regulierungsbehörden separat zur Überprüfung vorgelegt. Da das Papier von Williams et al. 25 Jahre alt ist, hat sich z.B. die EU bei ihrer jüngsten Bewertung und Genehmigung nicht auf dieses Papier gestützt.
Insgesamt wurden tausende von Studien zur Sicherheit von Glyphosatprodukten durchgeführt, und die überwiegende Mehrheit der veröffentlichten Studien hatte keine Beteiligung von Monsanto. Der Konsens führender Regulierungsbehörden weltweit ist, dass Glyphosat bei bestimmungsgemäßer Anwendung sicher verwendet werden kann und nicht krebserregend ist.
Ich sehe das eher gleichmütig. Wie zuvor geschrieben: Die Aktie wird aktuell fundamental vom Markt neu bewertet.
- Entscheidung: Supreme Court nimmt an oder lehnt ab; die W'keit einer Annahme dürfte bei 60-70% liegen (Solicitor General Backing, 6/9 Richter konservativ bei 4 benötigten Stimmen) - diese Entscheidung fällt ggf. noch dieses Jahr.
- Entscheidung (falls angenommen): Supreme Court entscheidet entweder voll für Bayer, d.h., vollumfängliche Preemption oder teilweise pro Bayer (bspw. Preemption nur auf Etiketten bezogen) oder gegen Bayer - hier liegen die W'keiten in etwa bei 10-20% voll für Bayer, 55-65% teilweise pro Bayer, ca. 30% gegen Bayer. Begründung: FALLS der SC Fälle in dieser Konstellation annimmt, dann meist nicht, um später ein Urteil gegen den Antrag des Antragstellers zu sprechen. Denn dann würde er bereits den Fall ablehnen. Wie in der Vergangenheit - in anderer Konstellation - bei Bayer geschehen. Auch das würde im Fall der Annahme für Bayer sprechen. Diese Entscheidung bekommen wir ggf. bis Sommer 2026.