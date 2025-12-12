LIR Life Sciences meldet Patentanmeldung für nadelfreie Adipositas-Therapie
LIR Life Sciences treibt die Adipositasbehandlung voran: Eine neue, nadelfreie Plattform soll GLP-/GIP-Therapien künftig bequem über die Haut statt per Spritze ermöglichen.
Foto: adobe.stock.com
- LIR Life Sciences hat eine provisorische Patentanmeldung für eine nadelfreie Verabreichungsplattform von “GLP”/”GIP”-basierten Adipositastherapien eingereicht.
- Die Patentanmeldung zielt darauf ab, Injektionen zu ersetzen oder deren Notwendigkeit zu reduzieren, indem Therapien über die Haut verabreicht werden.
- Der Antrag beschreibt die Kombination von bestehenden “GLP”/”GIP”-Medikamenten mit einer proprietären Trägertechnologie für transdermale Formate wie Pflaster und Gele.
- Die provisorische Patentanmeldung unterstützt die Strategie von LIR, eine Plattform für mehrere “GLP”/”GIP”-basierte Arzneimittel zu entwickeln.
- Langfristig soll die nadelfreie Verabreichung die Therapietreue verbessern und den Zugang zu Adipositasbehandlungen erleichtern.
- LIR Life Sciences fokussiert sich auf die Entwicklung erschwinglicher Therapien zur Bekämpfung von Adipositas und nutzt neuartige Methoden der Wirkstoffverabreichung.
Der Kurs von LIR Life Sciences lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,9855EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,39 % im
Plus.
+1,39 %
+46,10 %
-76,78 %
